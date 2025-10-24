Νεκρός βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 24/10 ένας 55χρονος αστυνομικός πίσω από τα εγκαταλειμμένα σπιτάκια του στρατού, στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Ο άνδρας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος, έχοντας δίπλα του το υπηρεσιακό του όπλο.

Ο αστυνομικός το τελευταίο διάστημα υπηρετούσε στη ΓΑΔΑ, όπου εκτελούσε καθήκοντα σκοπού. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αναχωρήσει από την υπηρεσία του γύρω στις 6:30 το πρωί και από εκείνη την ώρα δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Οι δικοί του άνθρωποι ανησύχησαν που δεν επέστρεψε στο σπίτι και άρχισαν να τον αναζητούν ενώ ενημέρωσαν και τις αρχές.

Λίγες ώρες αργότερα, εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε ένα εγκαταλειμμένο φυλάκιο. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πρόκειται για αυτοχειρία.

Ο 55χρονος, που ήταν παντρεμένος και πατέρας παιδιών, δεν είχε απασχολήσει ποτέ την υπηρεσία του στα ΜΑΤ. Οι έρευνες επικεντρώνονται τώρα στο προσωπικό και οικονομικό του περιβάλλον, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε κάτι που τον είχε πιέσει ψυχολογικά.