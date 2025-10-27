Υπό καταρρακτώδη βροχή πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και την οδό Τσιμισκή. Εξαιτίας των ιδιαίτερα δύσκολων καιρικών συνθηκών, υπήρξε μικρή καθυστέρηση στην έναρξη της παρέλασης, αλλά τελικά αποφασίστηκε οι μαθητές να παρελάσουν κανονικά.

Παρά την έντονη βροχόπτωση, μαθητές γυμνασίων και λυκείων παρέλασαν υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης, τιμώντας την εθνική επέτειο ενώ πλήθος κόσμου βρέθηκε στο σημείο για να τους χειροκροτήσει.

Στην εξέδρα των επισήμων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος, οι υφυπουργοί Εσωτερικών (αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης), Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, Κοινωνικής Συνοχής Και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας.

Στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης

Σήμερα το απόγευμα θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παραμείνει στη συμπρωτεύουσα για ένα 24ωρο και θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι επίσκεψη θεωρείται υψηλού συμβολισμού, καθώς είναι η πρώτη φορά, από το 2019 έως σήμερα, που ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στη συμπρωτεύουσα για τον εορτασμό της εθνικής εορτής.

Εικόνες και βίντεο