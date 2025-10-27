Με λιακάδα και ήπιες θερμοκρασίες θα τιμήσουν οι Έλληνες τη φετινή εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Όπως φαίνεται σε ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια, ο καιρός θα σταθεί σύμμαχος των μαθητικών και στρατιωτικών παρελάσεων, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για την έξοδο των πολιτών από τις 12 το μεσημέρι μέχρις τις 15:00.

Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 18 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, 22 στην Αθήνα, 20 στην Πάτρα, ενώ σε Ηράκλειο, Λάρισα και Βόλο ο υδράργυρος θα φτάσει έως και τους 23–24 βαθμούς Κελσίου. Μόνη πιο «δροσερή» εξαίρεση τα Ιωάννινα, όπου ο μετεωρολόγος προβλέπει μέγιστη θερμοκρασία 16°C.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια, χωρίς όμως να απειλούν τις εκδηλώσεις. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος: «με σύμμαχο τον καιρό οι παρελάσεις… Χρόνια πολλά!».

Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές στη Θεσσαλονίκη παρέλασαν σήμερα υπο καταρρακτώδη βροχή.

Που θα βρέξει

Την Τρίτη προβλέπονται ασθενείς τοπικές βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά μέχρι το απόγευμα, με πρόσκαιρες καταιγίδες προς το Καστελόριζο.

Στη βόρεια Ελλάδα, το μεσημέρι περιμένουμε λίγες διάσπαρτες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Στη Θράκη αναμένονται βροχές στην ευρύτερη περιοχή το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι αίθριος, με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα και θα φτάσει έως 21 βαθμούς στα βόρεια, 23 στα δυτικά και έως 25 στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στα νησιά του Αιγαίου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν κοντά στους 21–23 βαθμούς, ενώ στη Ρόδο και την Κρήτη θα φτάσουν έως 25.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί στα πελάγη, εντάσεως 3–5 μποφόρ, και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ για την 28η Οκτωβρίου

Στην ανατολική νησιωτική χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διεθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 21 με 22 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 26 και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.