Τι θα γίνονταν άραγε η νέα γενιά που δεν γνώρισε την εποχή αθωότητας των ελληνικών νησιών, εάν δεν υπήρχε ο Ρόμπερτ Μακέιμπ να την καταγράψει; Ο Αμερικανός φωτογράφος με μια μηχανή χαρισμένη από τον πατέρα του όργωσε τα ελληνικά νησιά και μερικά εμβληματικά σημεία της ηπειρωτικής Ελλάδας και αποτύπωσε σε ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τη δεκαετία του 50 την αγνότητα του ελληνικού τοπίου, έτσι όπως ήταν χωρίς φτιασίδια και προσποίηση, ανθρώπινες καθημερινές φιγούρες χωρίς στήσιμο, εικόνες από την παρθένα φύση, χωρίς ωραιοποίηση, αλλά πολλές φορές με διάθεση παιγνιδίσματος ανάμεσα στο μπλε της θάλασσας, το φως και τα σύννεφα.

Οι πρώτες ασπρόμαυρες φωτογραφίες του Μακέιμπ εκτέθηκαν το 1954 στη Βιβλιοθήκη Firestone στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον. Τότε βέβαια δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα συνέχιζε τα ταξίδια στη χώρα μας, θα γέμιζε φωτογραφικά λευκώματα, βιβλία και καταλόγους με θέμα την «ανέγγιχτη» Ελλάδα, η οποία τελικά θα γίνονταν δεύτερη πατρίδα του.

Επιλεγμένες φωτογραφίες κυρίως της πρώτης «ασπρόμαυρης» περιόδου του έργου του εκτίθενται από την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στους φιλόξενους χώρους της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο. Η έκθεση ήταν και επιθυμία του ίδιου του Αμερικανού φωτογράφου, που το 2000 η ελληνική πολιτεία απένειμε την ελληνική υπηκοότητα τιμής ένεκεν. «Μόλις έμαθα την επιθυμία του αμέσως κινητοποιήθηκα, γιατί θεώρησα ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να φιλοξενήσουμε μια τέτοια έκθεση, στους καταπληκτικούς χώρους μας στην Πρεσβεία» είπε στο ΒΗΜΑ ο Πρέσβης κ. Αλέξανδρος Παπαϊωάννου.

«Γνώριζα βέβαια τη φήμη του από πριν και είχα φίλους που είδαν εκθέσεις του στην Αμερική». Η αναζήτηση φωτογραφιών δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Ο Πρέσβης εντόπισε 80 περίπου από προηγούμενη έκθεση σε ελληνική πρεσβεία γειτονικής χώρας, πήγε ο ίδιος με το αυτοκίνητό του, τις αμπαλάρισε προσεκτικά και τις μετέφερε στο κτίριο της πρεσβείας στο Βερολίνο. Το στήσιμο ήταν ομαδική δουλειά των ανθρώπων της Πρεσβείας και την έκαναν με μεγάλο κέφι, όπως φαίνεται από το αποτέλεσμα.

Στα εγκαίνια της περασμένης Παρασκευής, 24.10 παρών ήταν και ο ίδιος ο Ρόμπερτ Μακέιμπ, 91ενός χρονών σήμερα. Χαμογελαστός μαζί με την κόρη του από το γάμο του με την Ντίνα Φιλιππαίου, κυκλοφορούσε διακριτικά στους χώρους, μιλούσε με το κοινό κι απαντούσε στις ερωτήσεις του με αυτό το γαλήνιο βλέμμα και τη χαμηλή χαρακτηριστική φωνή. «Αλλά πώς προέκυψε η Ελλάδα»; τον ρωτήσαμε.

«Από καθαρή τύχη, δεν είχα ιδέα πού βρισκόταν στον χάρτη, αλλά ο αδελφός μου είχε ένα φίλο, τον Πέτρο Νομικό, ο οποίος μας προσκάλεσε να περάσουμε δύο εβδομάδες εκεί. Αντ΄αυτού μείναμε όλο το καλοκαίρι απολαμβάνοντας το ταξίδι. Είναι ενδιαφέρον να σας πω ότι ο αδελφός μου κατέληξε στην Γερμανία και την Αυστρία κι εγώ στην Ελλάδα».

Η έκθεση διαρκεί μέχρι τον Μάρτιο του 2026 και μπορεί να την επισκεφθεί το βερολινέζικο κοινό κάθε Τρίτη και Πέμπτη. «Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην δείχνουμε την Ελλάδα μόνο όπως την βλέπουμε εμείς, αλλά κι όπως την βλέπουν και ξένοι», μας είπε ο κ. Παπαϊωάννου. Η πολιτιστική προσφορά της Ελληνικής Πρεσβείας του Βερολίνου δεν σταματά εδώ. Στο πρόγραμμα υπάρχουν ποικίλες εκδηλώσεις, όπως διαλέξεις, συναυλίες Ελλήνων καλλιτεχνών, προβολές ταινιών και ιστορικών ντοκιμαντέρ, εκθέσεις ζωγραφικής, παρουσιάσεις βιβλίων.

Μετά από δεκαετίες αδικαιολόγητων κωλυσιεργιών κατασκευής του νέου κτιρίου της πρεσβείας και του παντρέματός του με το διατηρητέο, δωρεά πλούσιων Ελλήνων εμπόρων του Βερολίνου, ο χώρος του αίθριου που δημιουργήθηκε γίνεται τόπος προβολής της ελληνικής τέχνης και του πολιτισμού. Και η Πρεσβεία χώρος συνάντησης κι ανταλλαγών όλων εκείνων που θέλουν να γνωρίσουν κι να εμβαθύνουν στην «άλλη» Ελλάδα…