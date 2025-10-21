Δεν ήθελε η εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείοy Εξωτερικών να απαντήσει στην ερώτηση του ΒΗΜΑτος πώς το Βερολίνο σχολιάζει το αποτέλεσμα των εκλογών στην κατεχόμενη Κύπρο. Αλλά το έκανε δια της τεθλασμένης.

«Δεν θέλω να το σχολιάσω σε σχέση με τη λεγόμενη Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Αυτό που μπορώ να πω είναι την στάση της γερμανικής κυβέρνησης στο Κυπριακό. Είναι σημαντικό να το επαναλαμβάνουμε γιατί δεν είναι θέμα που συζητείται συχνά εδώ (στα μπρίφινγκ). Η Γερμανία υποστηρίζει τη διαδικασία υπό την ηγεσία του ΟΗΕ και τη δημιουργία μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Αυτό απαιτεί την εποικοδομητική συμμετοχή όλων των παραγόντων στη διαδικασία του ΟΗΕ. Ελπίζουμε σε μια νέα δυναμική σε αυτήν την διαπραγματευτική διαδικασία υπό την ηγεσία του ΟΗΕ».

Σε νέα ερώτηση του ΒΗΜΑτος εάν ελπίζει τώρα στην επανένωση της νήσου, απάντησε: «Ελπίζω σε αυτό που μόλις είπα». Η εκπρόσωπος Κάτριν Ντεσάουερ δεν θέλησε επίσης να δώσει πληροφορίες για το εάν παρατηρήθηκε κάποια κινητικότητα στο Κυπριακό από την πρόσφατη συνάντηση του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ με τον Τούρκο ομόλογό του στην Άγκυρα.

Τι λέει ο γερμανικός Τύπος

O γερμανικός τύπος πάντως είναι συγκρατημένα αισιόδοξος. «Κύπρος on the rocks, ο Τουφάν Ερχιουρμάν θέλει αυτό που δεν θέλει ο Ερντογάν, προσέγγιση στην ΕΕ, στενότερες σχέσεις με τη Δημοκρατία της Κύπρου και ίσως μάλιστα ένα ενωμένο κράτος» γράφει η αριστερή εφημερίδα taz. «Ο Ερχιουρμάν αντιτίθεται στην εθνικιστική λογική της Άγκυρας, βασίζεται στην πολυμερή πρόοδο αντί σε στενόμυαλα συναισθήματα. Αυτή η στάση έχει τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για να φέρει κάποια κινητικότητα στην παγωμένη σύγκρουση». Ο Κλάους Χίλενμπραντ, που υπογράφει το σχόλιο και έχει εργαστεί ως ελεύθερος δημοσιογράφος στην Κύπρο, δεν φαίνεται πάντως να έχει αυταπάτες ως προς ένα γρήγορο αποτέλεσμα. «Αλλά λίγο κανονικότητα στο νησί θα ήταν μια καλή αρχή» σημειώνει.

Ο Ράφαελ Γκάιγκερ, ανταποκριτής της Süddeutsche Zeitung στην Άγκυρα, βλέπει στο αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στο ψευδοκράτος ως «ένα ενθαρρυντικό σημάδι για την αντιπολίτευση στην Τουρκία» και ως συρρίκνωση«του κύρους του Ερντογάν στους ψηφοφόρους». Υπενθυμίζει ότι ο Ερσίν Τατάρ κατάφερε το 2020 να εκλεγεί χάρη στο μακρύ χέρι της Άγκυρας. «Αλλά σε αυτές τις εκλογές αυτό δεν ισχύει» γράφει επισημαίνοντας ότι η ισλαμική επιρροή της Τουρκίας είναι αντιδημοφιλής στα κατεχόμενα, όπως και η εισαγόμενη από τη Τουρκία οικονομική κρίση. «Η εξουσία του Ερντογάν, ακόμη και ο μύθος μιας ιστορικής προσωπικότητας που κάποιοι θεωρούν ότι τον περιβάλλει, δεν ήταν πλέον αρκετός για να πείσει τους ανθρώπους να ψηφίσουν τον υποψήφιό του». Ο Γερμανός ανταποκριτής προβλέπει ότι ο ο Τούρκος πρόεδρος θα προσπαθήσει να διαμορφώσει στη χώρα του τέτοιες συνθήκες ώστε να μην φοβάται ότι θα χάσει εκλογές έχοντας μη σοβαρούς αντιπάλους «σε αντίθεση με τον Ερσίν Τατάρ».