Η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπουλου με παρέμβαση της στην εκπομπή morning point του Mega news μίλησε εμφανώς συγκινημένη για τον Διονύση Σαββόπουλο που τους συνέδεε φιλία και αμοιβαία εκτίμηση.

«Με αποκαλούσε την καινούργια παιδική του φίλη» δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους Ανδρέα Παπαδόπουλο και Μαρία Αστερίου εξιστορώντας στιγμές που έζησαν μαζί και θα θυμάται για πάντα.

Η κυρία Σακελλαροπουλου αποκάλεσε τον ασυμβίβαστο καλλιτέχνη ως «ένα δώρο για την Ελλάδα» και επεσήμανε πως «εμείς του 60 οι εκδρομείς ταυτιστήκαμε μαζί του».

Παράλληλα, έκανε λόγο για έναν μοναδικό άνθρωπο της τέχνης που δεν μπορούσες να ξεχωρίσεις τη μουσική από τον στίχο του. «Δεν ήταν ένας ακόμη μουσικός, ή ένας ακόμη τραγουδοποιός, ήταν ένα μοναδικό φαινόμενο που δεν θα επαναληφθεί»

Ξεχωριστή ήταν στιγμή που αναφέρθηκε στην τελευταία τους συνάντηση που ήταν χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο. «Χθες τον είδα λίγο πριν πεθάνει και ενώ ήξερα, όπως όλοι μας, ότι ήταν σε δύσκολη κατάσταση, ήταν πολύ γλυκός ήρεμος».

Ενώ λίγο αργότερα συνέχισε τονίζοντας συγκινημένη πως «τον είδα χθες το απόγευμα και ήθελε να μας δει πήγα πιο πολύ για παρέα στην Άσπα αλλά ήθελε να μας δει. Του ανέφερα όλα αυτά που λέγονται, ή το άρθρο του που έγραψε για τον Χατζιδάκι και χάρηκε, ζήτησε να δει τις εφημερίδες, ήρεμος και χαμογελαστός κι έτσι θέλω να τον θυμάμαι» συμπλήρωσε.