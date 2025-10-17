Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο βασικός κιθαρίστας και συνιδρυτής του ροκ συγκροτήματος Kiss, Ace Frehley. Ο μουσικός, που ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά κιθαριστών και συμμετείχε στα πρώτα εννέα άλμπουμ των Kiss, πέθανε την Πέμπτη 16/10 σε νοσοκομείο του Νιου Τζέρσεϊ, έπειτα από τραυματισμούς που υπέστη σε πρόσφατη πτώση, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ace Frehley έπεσε μέσα στο στούντιο ηχογράφησής του στα τέλη Σεπτεμβρίου και χτύπησε στο κεφάλι. Νοσηλεύτηκε για αρκετές εβδομάδες και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη, καθώς υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία.

Οι τραυματισμοί του τον ανάγκασαν να ακυρώσει μια προγραμματισμένη συναυλία στην Καλιφόρνια, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ακυρώθηκε και ολόκληρη η περιοδεία του για το 2025 λόγω «συνεχιζόμενων προβλημάτων υγείας».

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Είμαστε συντετριμμένοι και απαρηγόρητοι. Στις τελευταίες του στιγμές, ήμασταν τυχεροί που μπορέσαμε να τον περιβάλλουμε με λόγια, σκέψεις και προσευχές γεμάτες αγάπη, φροντίδα και γαλήνη καθώς έφευγε από αυτόν τον κόσμο. Θα κρατήσουμε ζωντανές όλες τις καλύτερες αναμνήσεις του, το γέλιο του, και θα γιορτάζουμε τη δύναμη και την καλοσύνη που χάριζε στους άλλους. Το μέγεθος της απώλειάς του είναι ανυπολόγιστο και πέρα από κάθε φαντασία. Η μνήμη του Έις, μαζί με όλα τα σπουδαία επιτεύγματά του, θα ζει για πάντα!» ανέφερε η οικογένειά του.

Τα αντίο

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του οι Στάνλεϊ και Σίμονς δήλωσαν σε κοινό ανακοινωθέν ότι είναι «συντετριμμένοι».

«Ήταν ένας αναντικατάστατος στρατιώτης του ροκ κατά τα πιο καθοριστικά χρόνια της μπάντας. Θα είναι πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της κληρονομιάς των Kiss», ανέφεραν, αποτίοντας φόρο τιμής «σε όλους όσοι τον αγάπησαν, συμπεριλαμβανομένων των θαυμαστών μας σε όλο τον κόσμο».

Ο Πίτερ Κρις έγραψε στο X: «Είμαι σοκαρισμένος!!! Φίλε μου… σ’ αγαπώ!

Ο κιθαρίστας των Pearl Jam, Μάικ ΜακΚρίντι, απέτισε φόρο τιμής, θυμούμενος πως γνώρισε τον Frehley σε ηλικία 11 ετών, όταν ένας φίλος του είχε φέρει ένα κουτί φαγητού των Kiss, κάτι που, όπως είπε, «του άλλαξε τη ζωή».

«Όλοι οι φίλοι μου περνούσαν ατελείωτες ώρες μιλώντας για τους Kiss και αγοράζοντας τα προϊόντα τους. Ο Έις ήταν ήρωάς μου και, θα έλεγα, και φίλος μου. Μελέτησα τα σόλο του για χρόνια», έγραψε, προσθέτοντας ότι το να παίξει μαζί του στο Madison Square Garden ήταν «όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Δεν θα είχα πιάσει ποτέ κιθάρα αν δεν ήταν ο Έις και η επιρροή των Kiss. Αναπαύσου εν ειρήνη, Έις, άλλαξες τη ζωή μου» είπε.

Ο τραγουδιστής των Poison, Μπρετ Μάικλς, έγραψε στο X: «Ace, αδερφέ μου, δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω αρκετά για τα χρόνια υπέροχης μουσικής, τα φεστιβάλ που μοιραστήκαμε και τη συμμετοχή σου στο Nothing But A Good Time. Όλη μου η αγάπη και ο σεβασμός, από μένα και την οικογένειά μου — αναπαύσου εν ειρήνη!!!»

Ο Φρίλεϊ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Ζανέτ και την κόρη του, Μονίκ.

Ποιος ήταν ο Ace Frehley

Ο Paul Daniel Frehley, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1951 και συνίδρυσε τους Kiss το 1973 μαζί με τον τραγουδιστή Πολ Στάνλεϊ, τον μπασίστα και περιστασιακό τραγουδιστή Τζιν Σίμονς και τον ντράμερ Πίτερ Κρις.

Όταν οι Kiss κυκλοφόρησαν το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους το 1974, οι κριτικοί ήταν μάλλον ψυχροί, όμως το συγκρότημα γρήγορα απέκτησε φανατικό κοινό χάρη στις εκρηκτικές συναυλίες του, το μακιγιάζ σε λευκό και μαύρο και τα δερμάτινα κοστούμια του, εμπνευσμένα από τους New York Dolls και τον Άλις Κούπερ. Κάθε μέλος είχε τη δική του περσόνα: ο Frehley ήταν ο Spaceman (ή «Space Ace»), ο Σίμονς ο Δαίμονας, ο Στάνλεϊ ο Starchild και ο Κρις ο Catman.

Στο πνεύμα του θεατρικού ύφους του συγκροτήματος, ο Frehley ήταν γνωστός για την ειδικά τροποποιημένη κιθάρα Les Paul του, η οποία γέμιζε τη σκηνή με καπνό κατά τη διάρκεια των σόλο του. Δεν είχε παρακολουθήσει ποτέ μαθήματα κιθάρας, όπως είχε δηλώσει το 2009. «Είμαι μια ανωμαλία, είμαι αυτοδίδακτος, δεν ξέρω να διαβάζω μουσική, αλλά είμαι ένας από τους πιο διάσημους κιθαρίστες στον κόσμο. Ε, εξήγησέ το αυτό!».

Η σόλο καριέρα και η επανένωση με τους Kiss

Τα πρόσωπα των μελών των Kiss παρέμειναν άγνωστα για περισσότερο από μια δεκαετία. Στο μεταξύ, ο Frehley είχε αποχωρήσει το 1982 για να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Δημιούργησε το συγκρότημα Frehley’s Comet το 1984 και κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ, όμως δεν γνώρισαν επιτυχία. Συνέχισε με το όνομά του το 1989 στο άλμπουμ Trouble Walkin’, στο οποίο συμμετείχε φωνητικά και ο Πίτερ Κρις.

Ο Frehley επανενώθηκε με τους Kiss το 1996 για μια εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδεία επανένωσης και παρέμεινε μέχρι το 2002. Ωστόσο, δεν συμμετείχε στην αποχαιρετιστήρια παγκόσμια περιοδεία του 2022. Στα τελευταία του χρόνια είχε τεταμένες σχέσεις με τον Σίμονς, ο οποίος είχε κάνει αρκετές δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το παρελθόν του Frehley και τη χρήση ουσιών.

Το 2019, όταν ο Σίμονς ισχυρίστηκε ότι ο Frehley απολύθηκε από το συγκρότημα λόγω ναρκωτικών, εκείνος απάντησε ότι παραιτήθηκε «οικειοθελώς, επειδή εσύ και ο Πολ [Στάνλεϊ] είστε ελεγκτικοί, αναξιόπιστοι και πολύ δύσκολοι συνεργάτες».