Είκοσι πέντα άτομα έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία όταν μία μηχανή προσέκρουσε σε λεωφορείο, με αποτέλεσμα αυτό να τυλιχτεί στις φλόγες.

Η μηχανή προσέκρουσε από πίσω στο κινούμενο λεωφορείο και παγιδεύτηκε από κάτω, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο. Συρθήκε για κάποια απόσταση, προκαλώντας σπινθήρες που άναψαν το ρεζερβουάρ καυσίμων του λεωφορείου.

Το δυστύχημα συνέβη στο χωριό Τσινατεκούρου, κοντά στην Κουρνούλ, περίπου 210 χιλιόμετρα νότια της Χαϊντεραμπάντ.

Οι περισσότεροι από τους 44 επιβάτες κοιμούνταν τη στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος. Το λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ο οδηγός της μηχανής επίσης έχασε τη ζωή του.

Δεύτερο δυστύχημα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και ο ανώτατος αιρετός αξιωματούχος της Άντρα Πραντές, Ν. Τσαντραμπάμπου Ναϊντού, εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων.

Η φονική αυτή πυρκαγιά σε λεωφορείο ήταν το δεύτερο παρόμοιο δυστύχημα στην Ινδία μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα βραχυκύκλωμα προκάλεσε πυρκαγιά σε επιβατικό λεωφορείο στη βόρεια πολιτεία Ρατζαστάν, με αποτέλεσμα το όχημα να τυλιχθεί στις φλόγες και να σκοτωθούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι.