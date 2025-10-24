Μετά την έλευση του Δημήτρη Κατσικάρη και την ίδρυση τομέα επικοινωνίας με αναπληρωτή τον Γιώργο Καρβουνιάρη από την Πάτρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης προχωρά σε ακόμη μία κίνηση, που ακουμπά αυτή τη φορά το στενό του περιβάλλον.

Πρόκειται για την Έλενα Αναστασίου, η οποία αποχωρεί από τη θέση της διευθύντριας του γραφείου του προέδρου του ΠαΣοΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Έλενα Αναστασίου θα αναλάβει νέο ρόλο, με τις ανακοινώσεις να είναι θέμα χρόνου και να αναμένονται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τον ρόλο του νέου διευθυντή στο γραφείο του προέδρου του κόμματος αναλαμβάνει, όπως όλα δείχνουν, ο Γιώργος Παπαβασιλείου, στέλεχος του μηχανισμού του ΠαΣοΚ στο ΤΕΕ.

Επόμενη κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη θα είναι η ίδρυση επιτροπής διεύρυνσης, με τον Κώστα Σκανδαλίδη να είναι το πρόσωπο εκείνο που προαλείφεται για τη θέση του γραμματέα της συγκεκριμένης επιτροπής.