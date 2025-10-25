Ανταπόκριση, Λονδίνο

Ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο έφθασαν στο Λονδίνο το πρωί της Παρασκευής, συγκεντρωμένοι στο ιστορικό κτίριο του Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου για τη σύνοδο του «Συνασπισμού των Προθύμων» – μια υψηλού επιπέδου συνάντηση αφιερωμένη στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ συμμάχων και στην κλιμάκωση της πίεσης προς το Κρεμλίνο, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2021.

Η ατμόσφαιρα στο Whitehall ήταν γεμάτη αποφασιστικότητα. Οι ηγέτες συζήτησαν για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις περιφερειακές προκλήσεις που προκαλεί η ρωσική επιθετικότητα.

Η ανησυχία ήταν έκδηλη από τα πρώτα λόγια του Βρετανού πρωθυπουργού.

Μόλις πριν από λίγα λεπτά από τη σύνοδο στο Λονδίνο, καταδικάστηκαν έξι άνδρες για εμπρηστική επίθεση, με ρωσική υποστήριξη όπως υπογράμισε ο Κιρ Στάρμερ, σε μια αποθήκη στο Ανατολικό Λονδίνο, όπου φυλασσόταν ανθρωπιστική βοήθεια και δορυφορικός εξοπλισμός προοριζόμενος για την Ουκρανία.

“Τέτοιες εχθρικές ενέργειες υπενθυμίζουν με σαφήνεια ότι οι απειλές κατά της Ουκρανίας είναι απειλές για όλους μας. Όσα συμβαίνουν σήμερα στο μέτωπο του Ντονέτσκ δεν αφορούν μόνο μια απομακρυσμένη σύγκρουση – διαμορφώνουν την ασφάλεια και το μέλλον της Ευρώπης και του κόσμου για πολλά χρόνια” εξήγησε ο ίδιος.

Αυτή η αίσθηση επείγοντος υπήρξε καθοριστικός λόγος για τον οποίο ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κιρ Στάρμερ συγκάλεσαν τη σύνοδο του Συνασπισμού των Προθύμων στο Λονδίνο: για να συντονίσουν δράσεις, να συνεχίσουν την πίεση προς τη Μόσχα και να διασφαλίσουν ότι η Ευρώπη και οι σύμμαχοί της στέκονται ενωμένοι υπέρ της Ουκρανίας.

Η ενέργεια αποτέλεσε την καρδιά των συζητήσεων στο Λονδίνο. Οι κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, που κάποτε θεωρούνταν αδύνατες χωρίς να πληγεί η ευρωπαϊκή οικονομία, πλέον αντιμετωπίζονται ως απαραίτητο μέτρο για την άσκηση πίεσης στο Κρεμλίνο. Ωστόσο, πίσω από τη ρητορική, το ερώτημα παραμένει: ποιος πληρώνει το τίμημα;

Η σύνοδος επέτρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο και στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να επιβεβαιώσει εκ νέου τον ρόλο του ως γέφυρα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης σε καίρια ζητήματα ασφάλειας – από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία έως τη γενικότερη ρωσική επιθετικότητα – έναν μόλις μήνα μετά την επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στο Λονδίνο.

Στάρμερ: «Ο Πούτιν είναι ο μόνος που δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εγκαινίασε τη συνεδρίαση με σαφές μήνυμα: «Το μέλλον της Ουκρανίας είναι και δικό μας μέλλον». Δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει «ο μόνος άνθρωπος που δεν θέλει να σταματήσει αυτός ο πόλεμος».

Ο Στάρμερ ανακοίνωσε επίσης την επίσπευση της παράδοσης 140 ελαφρών πυραύλων πολλαπλών ρόλων που κατασκευάζονται στο Μπέλφαστ και κάλεσε τους Ευρωπαίους εταίρους να κινηθούν «πιο γρήγορα» ως προς τις κυρώσεις σε ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Μακρόν: «Σημείο καμπής στην αμερικανική πολιτική»

Από το Παρίσι, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε ρωσικές ενεργειακές εταιρείες ως «σαφές σημείο καμπής στη σύγκρουση».

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η πίεση παραμένει «η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει η Ρωσία», ανακοινώνοντας ότι η ΕΕ εργάζεται πάνω σε ένα δάνειο αποζημιώσεων 140 δισ. ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Η επίσκεψη Ζελένσκι στο Λονδίνο και το μήνυμα ενότητας

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έγινε δεκτός με βασιλικές τιμές στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όπου συναντήθηκε με τον Βασιλιά Κάρολο Γ΄, πριν μεταβεί στην Ντάουνινγκ Στριτ για συνομιλίες με τον Στάρμερ.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τους συμμάχους του για τη συνεχή στήριξη και υπογράμμισε ότι η ανθεκτικότητα της Ουκρανίας εξαρτάται από «συνεχή ενεργειακή βοήθεια και ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας κατά τη διάρκεια του χειμώνα».

«Δεν πρέπει να αφήσουμε καμία επιλογή στη Ρωσία, πέρα από το να σταματήσει τον πόλεμο και να επιστρέψει η ειρήνη στη χώρα μας», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Πίεση στη Μόσχα: Κυρώσεις, πύραυλοι και δεσμευμένα κεφάλαια

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επεσήμανε ότι «ο Πούτιν ξεμένει από χρήματα, στρατό και ιδέες», προσθέτοντας ότι η δυτική στήριξη έχει εμφανή αποτελέσματα στο πεδίο της μάχης.

Η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν επανέλαβε ότι «η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τις ζημιές που προκάλεσε», ενώ οι ηγέτες συζήτησαν τον τρόπο μετατροπής των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων σε οικονομική βοήθεια προς το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την πρόσφατη απόφαση της ΕΕ «θετικό πολιτικό σήμα».

Διατήρηση της ορμής

Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμη εγκρίνει την αποστολή πυραύλων Tomahawk, οι συνομιλίες συνεχίζονται. Οι ευρωπαϊκές χώρες δεσμεύτηκαν να καλύψουν το κενό με επιπλέον αμυντικά συστήματα και ενεργειακή υποστήριξη.

Ο Στάρμερ συνόψισε τα επόμενα βήματα του Συνασπισμού, τονίζοντας την ανάγκη για πλήρη απομάκρυνση του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις διεθνείς αγορές, την απελευθέρωση δισεκατομμυρίων από δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας ενόψει του χειμώνα και τη διατήρηση της στρατιωτικής πίεσης έως ότου υπάρξουν πραγματικές διαπραγματεύσεις.

«Καλύτερα τώρα παρά ποτέ», δήλωσε ο Ζελένσκι για τις καθυστερημένες ενεργειακές κυρώσεις.

Ένας ανανεωμένος συνασπισμός

Καθώς η Σύνοδος του Λονδίνου ολοκληρώθηκε, οι ηγέτες αναχώρησαν με κοινή πεποίθηση: ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι αδιαχώριστη από την ασφάλεια της Ευρώπης.

Oι πολιτικοί ηγέτες κατέληξαν υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το κοινό μας μέλλον και ότι η ιστορία θα κρίνει όχι μόνο τα λόγια τους, αλλά και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν.

Ανώτατες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει τον άνεμο στα πανιά της και μπορεί να σφίξει τον κλοιό γύρω από τη Ρωσία, αλλά παραμένει το ερώτημα: είναι αυτό αρκετό για να τερματιστεί ένας πόλεμος που σε μόλις τέσσερις μήνες θα συμπληρώσει τέσσερα χρόνια; Οι επόμενες κρίσιμες ημέρες αναμένεται να δώσουν την απάντηση.