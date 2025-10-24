Κανένα άγχος στη Γερμανία! Ο Ολυμπιακός ήταν καλός σε άμυνα και επίθεση, έδειξε τις… προθέσεις του από τα πρώτα λεπτά και πήρε μια άνετη νίκη επί της Μπάγερν στο Μόναχο.

Με «όπλα» την άμυνα και τον επιθετικό πλουραλισμό, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν, βελτιώνοντας σε 4-2 το ρεκόρ του. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα με 96-71 των Βαυαρών, για την 6η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην τέταρτη ήττα τους και δεύτερη διαδοχική. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν έναν συγκεκριμένο πρωταγωνιστή, αλλά πήραν πολλά από πολλούς και είδαν αυτούς που επέστρεψαν από τραυματισμό να ξεχωρίζουν και να παίρνουν σημαντικό ρυθμό. Ο Γούοκαπ ήταν εξαιρετικός, ο ΜακΚίσικ έβγαλε φοβερή ενέργεια και ο Φουρνιέ είχα καλά διαστήματα.

Καλό ήταν το βράδυ και για τον Χολ, που είχε έργο που του ταίριαζε κόντρα (κυρίως) στον Γκέιμπριελ, ενώ εξαιρετικός ήταν για άλλη μια φορά ο Γουόρντ.

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 4-2, ενώ αντίθετα η Μπάγερν έπεσε στο 2-4.

Η Μπάγερν ξεκίνησε με φοβερό τον Ομπστ, που έβαλε τους πρώτους επτά πόντους της ομάδας του με 3/3. Από τον Ολυμπιακό, σε εξαιρετική κατάταση έδειξε ξανά από νωρίς ο Ντόρσεϊ, ενώ φανταστικός ήταν -ιδιαίτερα αμυντικά- ο Γουόρντ. Οι Πειραιώτες ήταν συνολικά καλοί στην πρώτη περίοδο και την έκλεισαν στο 15-23.

Με το σκορ στο 15-28, πια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έβαλε στο παρκέ τον ΜακΚίσικ, ενώ από την αρχή της περιόδου αγωνιζόταν ο Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός πια έβαζε τρίποντα, Ντιλικινά και Χολ ήταν φανταστικοί, και η διαφορά πήγε σε… νταμπλ σκορ (19-38). Με εξαιρετικό τρίποντο του Γουόκαπ, το σκορ ημιχρόνου πήγε στο 29-47.

Παρότι η διαφορά ξεπέρασε τους 20, ο Ολυμπιακός πέρασε ένα διάστημα με λάθη και έτσι οι Βαυαροί μείωσαν στους 14. Αυτό ήταν το… πάτωμα, καθώς η υπόλοιπη διαφορά παίχτηκε σε διαφορές 16-20 πόντων, με τον Βεζένκοφ να μπαίνει επιτέλους στην εξίσωση. Εν τέλει το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 52-69.

Το τέταρτο, πάντως, αποδείχθηκε… διαδικαστικό. Η ομάδα του Χέρμπερτ δεν είχε φλόγα, ενώ από την άλλη ο Ολυμπιακός ήταν σταθερός, με τον Βεζένκοφ να κλείνει εξαιρετικά το παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 29-47, 52-69, 71-96.