Μετά την ήττα από τη Φέγενορντ στο Europa League ο Παναθηναϊκός περνά από τα χέρια του Χρήστου Κόντη σε αυτά του Ράφα Μπενίτεθ. Η επισημοποίηση της συμφωνίας της διοίκησης «τριφυλλιού» με τον Ισπανό προπονητή ολοκλήρωσε την αλλαγή σκυτάλης στην τεχνική ηγεσία του ποδοσφαιρικού τμήματος και διαμόρφωσε νέα δεδομένα εντός των αποδυτηρίων για άλλη μια φορά μέσα στην ίδια σεζόν.

Στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Παναθηναϊκός καλωσόρισε «έναν εκ των πλέον επιτυχημένων προπονητών του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και τον κορυφαίο τεχνικό που έχει έρθει ποτέ σε ελληνική ομάδα». Όπως σημείωσαν, επίσης, οι άνθρωποι της ομάδας, «οι αμέτρητοι τίτλοι που έχει κατακτήσει στην πολύχρονη καριέρα του -μεταξύ των οποίων το Champions League, δύο UEFA Cup/Europa League κι ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων- αλλά και η εν γένει πορεία του στο ποδόσφαιρο καταδεικνύουν την εμβέλεια και το μέγεθος του Ισπανού κόουτς».

Ο Ράφα Μπενίτεθ αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του. Αφού σήμερα έχει την πρώτη γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές και αύριο Σάββατο παρουσιαστεί από τη διοίκηση του κλαμπ, θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο την προσεχή Κυριακή κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

Ποιος είναι ο Ράφα Μπενίτεθ – Καριέρα και τίτλοι

Ο Ράφα Μπενίτεθ γεννήθηκε στις 16 Απριλίου 1960 στη Μαδρίτη. Άρα είναι πλέον 65 ετών. Η προπονητική διαδρομή του άρχισε σε ηλικία 26 ετών, μέσα από τα τμήματα υποδομής της Ρεάλ.

Μετά από παραμονή εννέα ετών, αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του ως πρώτος προπονητής. Πρωτοδούλεψε στη Βαγιαδολίδ, προτού αναλάβει την Οσασούνα. Το 1997 πήγε στην Εξτρεμαδούρα και το 2000 μεταπήδησε στην Τενερίφη.

Το 2001 διαδέχθηκε στη Βαλένθια τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ και το 2002 πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος – το πρώτο της ομάδας μετά από 31 χρόνια. Το 2004 Βαλένθια κατέκτησε εκ νέου το πρωτάθλημα, αλλά ταυτόχρονα και το Κύπελλο UEFA.

Η διπλή αυτή επιτυχία ήταν το διαβατήριό του για την πρόσληψή του από τη Λίβερπουλ, με τον Μπενίτεθ να γίνεται ο πρώτος Ισπανός προπονητής σε ομάδα της Premier League. Με τους κόκκινους κατέκτησε το Champions League και το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, ολοκληρώνοντας έναν μεγάλο κύκλο έξι ετών.

Το καλοκαίρι του 2010 ο Μπενίτεθ επέλεξε την Ιταλία και εργάστηκε στην Ίντερ. Μαζί της έβαλε στη συλλογή του το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και το Σούπερ Καπ Ιταλίας, αλλά έφυγε νωρίτερα του αναμενομένου.

Τον Νοέμβριο του 2012 πήρε τα ηνία της Τσέλσι, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του Europa League, ενώ το 2013 επέστρεψε στην Ιταλία, αυτή τη φορά για χάρη της Νάπολι. Έμεινε δύο σεζόν και πήρε δύο τίτλους.

Το καλοκαίρι του 2015 η Ρεάλ Μαδρίτης τον κάλεσε να αναλάβει τις τύχες της, αλλά τον Ιανουάριο του 2016 αποχώρησε. Τρεις μήνες αργότερα ανέλαβε τη Νιουκάστλ, στην οποία θήτευσε επί μια τριετία. Ακολούθως δούλεψε στην Κίνα και επέστρεψε στην Ευρώπη για την ισπανική Θέλτα και την αγγλική Έβερτον.