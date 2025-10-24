Ο Παναθηναϊκός πήγε με πολλά προβλήματα στην Ιταλία, όχι μόνο τα δεδομένα (Χολμς και Καλαϊτζάκης), αλλά κι αυτά που προέκυψαν (Χουάντσο και Ρογκαβόπουλος). Ωστόσο, η εμφάνισή του στα δύο πρώτα δεκάλεπτα ήταν κακή, με πολλά λάθη, ειδικά όταν οι «πράσινοι» σταμάτησαν να ακολουθούν τον ρυθμό των γηπεδούχων.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η διαιτησία αδίκησε τον Παναθηναϊκό κάτι που προκάλεσε την έκρηξη και την αποβολή του Αταμάν. Πιο συγκεκριμένα, ο Ιβάνοβιτς έκανε challenge για act of violence του Ναν στον Τζάλοου και τελικά ο Αμερικανός του Τριφυλλιού χρεώθηκε με αντιαθλητικό. Ο Αταμάν έγινε έξαλλος και δέχθηκε δύο τεχνικές ποινές, με αποτέλεσμα να αποβληθεί στα 6’48” πριν το τέλος της 3ης περιόδου.

Από εκεί κι έπειτα δεν υπάρχει αγώνας. Έτσι κι αλλιώς το έργο του Παναθηναϊκού ήταν δύσκολο κι έγινε ακόμα πιο δύσκολο. Οι γηπεδούχοι είχαν σταθερά διψήφια διαφορά πόντων και οδηγήθηκαν στην τελική επικράτηση 92-75.

Κορυφαίος σε αξιολόγηση (20) ήταν ο Αλεσάντρο Παγιόλα, ο οποίος αποδείχθηκε “οικονομικός” (2/2 τρίποντα) και πολυσύνθετος (10 ριμπάουντ, 7 ασίστ για 3 λάθη, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ).

Κάρσεν Έντουαρντς (17 πόντοι), Ματ Μόργκαν (15 πόντοι), Άλεν Σμάιλαγκιτς (14 πόντοι) και Καρίμ Τζάλοου (9 πόντοι, 5 ριμπάουντ), διακρίθηκαν επίσης για την ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς.

Στον αντίποδα, ο Τι Τζέι Σορτς μέτρησε 15 (5/5 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 5/5 βολές), ενώ Τζέντι Όσμαν σημείωσε 14 (1/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6/6 βολές). Ο Κέντρικ Ναν έβαλε 15 πόντους (4/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές), ωστόσο όταν αφυπνίστηκε τα πάντα είχαν κριθεί.

Στη διαβολοβδομάδα που ακολουθεί ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Μακάμπι (28/10, 21:15) και έπειτα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μονακό (31/10, 20:00).

