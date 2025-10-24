Παρών σε άλλο ένα μεγάλο ραντεβού της ενόργανης γυμναστικής ήταν την Παρασκευή (24/10) ο Λευτέρης Πετρούνιας. Μόνο που η συμμετοχή του Έλληνα ολυμπιονίκη στον τελικό των κρίκων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος δεν συνδυάστηκε με την κατάκτηση κάποιου μεταλλίου – όχι αυτή τη φορά.

Η προσπάθεια του Πετρούνια

Στη διοργάνωση της Τζακάρτα, στη μακρινή Ινδονησία, ο Πετρούνιας διεκδικούσε το πέμπτο του μετά από τρία χρυσά και ένα αργυρό μέσα στην τελευταία δεκαετία (2015-2025). Ωστόσο οι 14.300 βαθμοί που έλαβε από τους κριτές δεν αρκούσαν για να ανέβει στο βάθρο των νικητών. Ένα λάθος που είχε στην έξοδο στέρησε από τον 34χρονο πρωταθλητή μια υψηλότερη θέση και τον άφησε πέμπτο.

Ο «άρχοντας των κρίκων» ήξερε από το φινάλε της προσπάθειάς του ότι δεν πρόκειται να φτάσει τους ανταγωνιστές του, που είχαν ήδη εκτελέσει τα προγράμματά τους. Παρόλα αυτά το χαμόγελο δεν έφυγε από τα χείλη του, καθώς πλέον απολαμβάνει κάθε στιγμή του.

Αμερικανική υπόθεση

Το χρυσό του Παγκοσμίου κατέληξε εν τέλει στον Αμερικανό Ντόνελ Ουίτενμπουργκ, ο οποίος αξιολογήθηκε με 14.700 βαθμούς και προσπέρασε τον Τούρκο Αντέμ Ασίλ (14.560). Στην τρίτη θέση κατετάγη ο Κινέζος Σίνγκιου Λαν με 14.500 βαθμούς.

Το αντίστοιχο ραντεβού της ενόργανης για το 2026 είναι προγραμματισμένο για το Ρότερνταμ.