Σημάδια ανάρρωσης παρουσιάζει ο σκύλος που κακοποιήθηκε σεξουαλικά με αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή του Επιταλίου στην Ηλεία, και ο οποίος είχε βρεθεί σε άσχημη κατάσταση. Το ζώο λαμβάνει εδώ και δύο ημέρες αυξημένη φροντίδα από τοπικό κτηνίατρο, με αποτέλεσμα να αρχίσει να βελτιώνεται σημαντικά η υγεία του.

Όπως έχει αποσαφηνιστεί πλέον, το ζώο, που ονομάζεται Ρεξ, δεν είναι αδέσποτο, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, ο ιδιοκτήτης του εμφανίστηκε στις Αρχές και δήλωσε ότι το ζώο είχε φύγει από το σπίτι του τα ξημερώματα της ημέρας του περιστατικού. Ο ίδιος προσκόμισε το βιβλιάριο υγείας και τα σχετικά έγγραφα του σκύλου, στα οποία καταγράφεται και ο αριθμός μικροτσίπ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τον έλεγχο, δεν κατέστη δυνατή η σάρωση του τσιπ στο σώμα του ζώου. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ερωτήματα, χωρίς να αποκλείεται όμως, ότι το μικροτσίπ μπορεί να έχει μετακινηθεί ή να έχει απενεργοποιηθεί.

Ειδική ομάδα ερευνά την υπόθεση και η επικήρυξη

Σύμφωνα με το ilialive.gr και πληροφορίες που επικαλείται, η υπόθεση έχει προκαλέσει την έντονη κινητοποίηση των Αρχών και στην περιοχή έχει καταφτάσει ειδική ομάδα της ΕΛ.ΑΣ., η οποία έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού.

Έτσι, η αστυνομική έρευνα βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη, με τους αρμόδιους να δηλώνουν αποφασισμένους να φτάσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και να οδηγήσο0υν τον υπεύθυνο μπροστά στη δικαιοσύνη.

Το γεγονός έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα με τις φιλοζωικές οργανώσεις να παρακολουθούν στενά τα νέα στοιχεία που προκύπτουν και να ζητούν την αυστηρή τιμωρία του δράστη, όπως επιβάλει η δημοσιότητα. Επισημαίνεται δε, ότι η Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδας έχει ήδη επικηρύξει τον δράστη με το ποσό των 1500 ευρώ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν είναι λίγοι οι πολίτες που εμφανίζονται διατεθειμένοι να συμμετέχουν και οι ίδιοι οικονομικά, προκειμένου να ανέβει το ποσό, ώστε να υπάρχει ένα ισχυρό κίνητρο, για να μιλήσουν όσοι γνωρίζουν κάτι.