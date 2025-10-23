Ένα σοκαριστικό περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στην Ηλεία, προκαλώντας οργή και θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Σε άθλια κατάσταση στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, κοντά στο χωριό Επιτάλιο, βρέθηκε ένας σκύλος, σύμφωνα με ενημέρωση της Φιλοζωικής Κρεστένων «Νοιάζομαι».

Οι εθελοντές υπέθεσαν ότι ο σκύλος είχε πυροβοληθεί, καθώς το ζώο αιμορραγούσε έντονα, αλλά όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια το σκυλάκι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά.

«Ο σκύλος μεταφέρθηκε άμεσα σε κτηνίατρο, όπου διαπιστώθηκε πως είχε υποστεί βαθύ σκίσιμο στην περιοχή του πρωκτού, προκληθέν από αντικείμενο που του εισήχθη με βίαιο τρόπο. Ο κτηνίατρος προχώρησε σε συρραφή οκτώ ραμμάτων. Το ζώο νοσηλεύεται και δίνει μάχη για τη ζωή του», αναφέρει η φιλοζωική οργάνωση.

Η φιλοζωική προχώρησε σε καταγγελία στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και ο δράστης της φρικτής αυτής πράξης έχει επικηρυχθεί.

«Όποιος είδε, άκουσε ή γνωρίζει οτιδήποτε, παρακαλείται να μιλήσει ΤΩΡΑ. Αυτό που έγινε δεν είναι “απλώς” κακοποίηση ζώου. Είναι σαδιστική, εγκληματική πράξη. Και όποιος το έκανε, είναι επικίνδυνος για όλους μας.»

Κοντά στον εντοπισμό του δράστη

Ο πρόεδρος του Φιλοζωικού Συλλόγου Διονύσης Λιαρομάτης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή δήλωσε ότι το κακοποιημένο ζώο έχει παρουσιάσει σημάδια βελτίωσης, ενώ προανήγγειλε εξελίξεις στην υπόθεση, αφού οι αρχές βρίσκονται κοντά στον εντοπισμό του δράστη.

«Έχουμε εξελίξεις και δεν μπορώ να μιλήσω. Το σκυλί δεν είχε τσιπάκι, όμως έχει κολάρο. Οι εξελίξεις φτάνουν σε άνθρωπο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Λιαρομάτης.

Προσοχή, οι εικόνες είναι σκληρές.