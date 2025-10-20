Στην ταυτοποίηση του αστυνομικού που μετέφερε ψυγείο με περιπολικό προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αστυνομικό που υπηρετεί στο Γ’ Τμήμα Τροχαίας Βορειονατολικής Αττικής και τέθηκε σε διαθεσιμότητα με εντολή του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.

Την ώρα του περιστατικού ήταν εκτός υπηρεσίας και εκτός τομέα ευθύνης, καθώς βρισκόταν στο Καματερό.

Από τις αρχές πραγματοποιείται έρευνα και ο αστυνομικός έχει κληθεί να καταθέσει στο πλαίσιο της Ένορκης διοικητικής εξέτασης που διατάχθηκε για το βίντεο.