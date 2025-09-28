Συμβάν το οποίο ξεπερνά κάθε λογική σημειώθηκε στην Ξάνθη. Αστυνομικός, ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας, απήγαγε, ξυλοκόπησε και εγκατέλειψε 40χρονο.

Σύμφωνα με το xanthinews, ο αστυνομικός ισχυρίστηκε κατά τη σύλληψή του ότι τον πέρασε για «λαθρομετανάστη». Το θύμα είναι ομογενής που ζει στη Γερμανία και βρισκόταν στην Ξάνθη για να δει τους γονείς του.

Όπως έγινε γνωστό ο 40χρονος έχει σοβαρά προβλήματα υγείας τα οποία κάνουν δύσκολη την επικοινωνία μαζί του.

Η θέση της ΕΛΑΣ: «Συνελήφθη ο αστυνομικός»

Η ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση για το συμβάν στην οποία τονίζει ότι ο αστυνομικός συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

«Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνεται ότι χθες, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, συνελήφθη αστυνομικός της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Ξάνθης, για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία ιδιώτη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, σχετικά με περιστατικά που φέρεται να έλαβαν χώρα σε βάρος του πρωινές ώρες της ίδιας μέρας(27/09/2025). Από την προανάκριση που ακολούθησε διακριβώθηκε η εμπλοκή του αστυνομικού στην υπόθεση.

Επισημαίνεται ότι, πέραν της ποινικής δικογραφίας, έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η Ελληνική Αστυνομία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία. Στόχος παραμένει η διασφάλιση της νομιμότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό».