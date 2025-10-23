Κλίμα δυσαρέσκειας και πολιτικής ρευστότητας καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis, αποτυπώνοντας ταυτόχρονα και μία αβέβαιη πολιτική πραγματικότητα.

Παρά τη σταθεροποίησή του στη δεύτερη θέση, το ΠαΣοΚ δείχνει να αδυνατεί να απειλήσει τη μεγάλη –αλλά εύθραυστη– πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Την ώρα μάλιστα που το πολιτικό σύστημα εμφανίζεται κατακερματισμένο, με το σενάριο των διπλών εκλογών να φαντάζει ως το επικρατέστερο αυτή την στιγμή.

Το γενικευμένο κλίμα δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό αποτυπώνεται καθαρά στα ποιοτικά ευρήματα της έρευνας. Το 69% των πολιτών πιστεύει πως η χώρα βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση, ενώ η αξιολόγηση της κυβέρνησης είναι αρνητική από το 72% των ερωτηθέντων.

Απαίτηση για πολιτική αλλαγή

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιολογείται αρνητικά από το 69%, ενώ στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, πρώτος έρχεται ο… «Κανένας» με ποσοστό 34%. Η εικόνα αυτή ολοκληρώνεται από τη σαφή απαίτηση για πολιτική αλλαγή, την οποία εκφράζει το 63% των πολιτών, με σχεδόν τους μισούς (49%) να ζητούν πρόωρες εκλογές.

Στη Χαριλάου Τρικούπη παρακολουθούν αυτά τα ευρήματα και αισιοδοξούν, καθώς θεωρούν πως όλα αυτά συμβαδίζουν με τον προγραμματικό τους λόγο και τις δράσεις που έχουν αναλάβει. Θεωρούν δε πως αυτό το διάστημα διαμορφώνονται οι συνθήκες που θα οδηγήσουν στην αύξηση των ποσοστών τους.

Προβληματισμός και ανησυχία

Ωστόσο, το γεγονός πως το ΠαΣοΚ στην εκτίμηση ψήφου παραμένει σταθερά δεύτερο με 12,8%, έχοντας διαφορά 15,9 ποσοστιαίων μονάδων από την Νέα Δημοκρατία που συγκεντρώνει 28,7% προβληματίζει και ανησυχεί.

Παράλληλα, βλέπουν άλλες δυνάμεις να καταγράφουν αύξηση όπως η Ελληνική Λύση που βρίσκεται στο 11,7%, αλλά και το ΚΚΕ που από το 8,1% έφτασε μέσα σε ένα μήνα το 10%. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται στο 4,9% και την Πλεύση Ελευθερίας ακολουθεί με 9,9%.. Ενώ τρία κόμματα με λίγο πάνω από 3% συμπληρώνουν μία κοινοβουλευτική εικόνα των εννέα κομμάτων.

«Δεν αλλάζουμε κατεύθυνση»

Η συγκεκριμένη μέτρηση δείχνει ακόμη πως το ΠαΣοΚ έρχεται δεύτερο και στους ψηφοφόρους του Κέντρου με 14,7%, έναντι 23,6% που καταγράφει η Νέα Δημοκρατία. Αν και το συγκεκριμένο εύρημα για τη μάχη του κέντρου θέτει από μόνο του ερώτημα της στρατηγικής, από τη Χαριλάου Τρικούπη είναι ξεκάθαροι και διαμηνύουν πως δεν θα παρεκκλίνουν και θα συνεχίσουν την ίδια τακτική που έχουν και προς την ίδια κατεύθυνση.

Με κινήσεις που θα δείξουν εξωστρέφεια, θα προσπαθήσουν να κάνουν γνωστές τις θέσεις και τις προτάσεις τους για μία σειρά από ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Κάτι που αποτυπώνεται και στη συγκεκριμένη μέτρηση.

Η επιτροπή διεύρυνσης που θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα και θα ηγείται σε αυτή ο Κώστας Σκανδαλίδης, θα βάλει το πολιτικό πλαίσιο. Ενώ δράσεις στη βάση όπως αυτή που γίνεται σήμερα το απόγευμα από τον τομέα πολιτικής και ισότητας και αφορά την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού, αλλά και εκείνη που έχει προγραμματιστεί την επόμενη Τετάρτη και αφορά την οικονομία και την ακρίβεια έχουν σκοπό την άμεση με τα κομμάτια της κοινωνίας που πλήττονται από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και την ισχυροποίηση του μηνύματος του κόμματος.

Η αντίδραση για Τσίπρα

Υψηλόβαθμα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, που παρακολουθούν όλες τις μετρήσεις του τελευταίου διαστήματος, στέκονται και σε κάτι ακόμη. Αυτό είναι το γεγονός πως τελευταία μπαίνει στις μετρήσεις και το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, έστω κι αν ανιχνεύεται πέμπτος στην κούρσα της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία της χώρας με μόλις 5%, πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη (25%) και τους Κυριάκο Βελόπουλο, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκο Ανδρουλάκη που ισορροπούν στο 6%.

Μεταφέρουν δε μία δυσαρέσκεια και υπογραμμίζουν πως «δεν γίνεται ένα κόμμα που δεν υπάρχει να μετριέται συνεχώς και να απολαμβάνει στήριξη» ενώ σημειώνουν πως παρατηρούν «μια επιχείρηση δημιουργίας κόμματος από εταιρείες δημοσκοπήσεων».