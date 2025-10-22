Σημαντική άνοδος των θετικών απόψεων και αντίστοιχα αξιοσημείωτη μείωση των αρνητικών, αν και οι τελευταίες παραμένουν περισσότερες, για το πρόσωπο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ καταγράφονται μεταξύ των Ελλήνων ψηφοφόρων, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Metron Analysis για λογαριασμό του MEGA.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρόσφατη έρευνα, το 54% των ερωτηθέντων απαντά ότι έχει αρνητική άποψη, ενώ το 34% θετική. Παρόλα αυτά, τα ποσοστά είναι πολύ διαφορετικά συγκριτικά με το προηγούμενο διάστημα, όπου οι θετικές απόψεις δεν είχαν ξεπεράσει ποτέ το 26%, ενώ οι αρνητικές δεν είχαν πέσει ποτέ κάτω από 66%.

Η πολιτική τοποθέτηση

Όπως είναι αναμενόμενο, τις πιο θετικές γνώμες έχουν οι αυτοπροσδιοριζόμενοι ως δεξιοί και κεντροδεξιοί ψηφοφόροι, με 64% και 53% αντίστοιχα, ενώ τις λιγότερο θετικές οι αριστεροί και κεντροαριστεροί με 10% και 24% αντίστοιχα.

Η επίτευξη ειρήνης στη Γάζα

Παράλληλα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απαντά σχετικά με την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας ως Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί δεν μπορούν να ζήσουν μαζί. Πιο συγκεκριμένα, το 54% απαντά πως δεν μπορούν να ζήσουν αρμονικά, ενώ το 43% απαντά ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Μάλιστα, όσον αφορά την πολιτική τοποθέτηση των ερωτηθέντων, τα μεγαλύτερα ποσοστά του όχι έρχονται από εκείνους που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι, με το 60% να απαντά πως δεν είναι εφικτή η αρμονική συνύπαρξη.

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι αριστεροί με 58% και στην τρίτοι οι δεξιοί με 55%.