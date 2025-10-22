ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, η βασική είδηση θα μπορούσε να ήταν η πρόσκληση του πρωθυπουργού στην διάσκεψη για την Γάζα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου και αυτό να είναι και μια επικοινωνιακή ανάσα για την κυβέρνηση και την εξωτερική της πολιτική, ιδίως μετά τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν από το όχι και τόσο επιτυχημένο ταξίδι του στην Νέα Υόρκη. Αντ’ αυτού κάποιοι εισηγήθηκαν να σηκωθεί πρωί πρωί και να εξαγγείλει μέσω Facebook ότι θα αναθέσει την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στον στρατό. *** Μιάμιση εβδομάδα έγινε το κεντρικό θέμα της συζήτησης, επανέφερε στην πρώτη γραμμή την πανθομολογουμένως αποτυχημένη διαχείριση της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, ερέθισε τα δημοκρατικά αντανακλαστικά πολλών και δημιούργησε από το πουθενά εσωκομματικό θέμα μια και πολλοί κατάλαβαν ότι έμμεσος στόχος ήταν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Έφαγαν όλη την ημέρα τους να προσπαθούν να ανασκευάσουν την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη – γιατί όταν μιλάς ρητά για προστασία από τον στρατό χωρίς καμιά διευκρίνιση το να λες εκ των υστέρων ότι φυσικά η τήρηση της τάξης παραμένει στην Αστυνομία είναι ανασκευή – και μετά έφαγαν πάνω από μια εβδομάδα για να συντάξουν μια τροπολογία δέκα γραμμών με τρόπο που να μην εκθέτει κι άλλο τον πρωθυπουργό και να μην τροφοδοτεί τις εύλογες υποψίες ότι ήταν μια πρόχειρη απόφαση με στόχο περισσότερο να χαϊδέψει την ακροδεξιά πτέρυγα της κυβερνητικής παράταξης και τις «ιδιωτικές ομάδες ενημέρωσης» και να φέρει σε δύσκολη θέση τον Νίκο Δένδια. *** Και τελικά έκαναν μια τρύπα στο νερό. Έφεραν μια τροπολογία που είναι ιδιαίτερα προβληματική συνταγματικά και η οποία το μόνο κατανοητό πράγμα που λέει στους πολίτες είναι ότι πλέον το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει να αναθέτει σε ιδιώτες εργολάβους τη φασίνα του προαυλίου της Βουλής. «Θέλει μεγάλο ταλέντο για να τα πετύχεις αυτά με λίγες λέξεις μέσα σ’ ένα ήσυχο κυριακάτικο πρωινό, αλλά το συγκεκριμένο ταλέντο είναι το μόνο που περισσεύει στο Μαξίμου, άλλες ικανότητες είναι αγαθά εν ανεπαρκεία», μου είπε ο φίλος μου. Αλλά και ο Δένδιας υπέγραψε την τροπολογία και απουσίασε από τη συζήτηση στη Βουλή και φρόντισε να διαφοροποιηθεί από τη «γραμμή» του Μεγάρου Μαξίμου. *** Η πληροφορία που σας μετέδωσα για την απειλή παραίτησης του Κώστα Τσιάρα διαψεύστηκε τόσο έντονα από την κυβέρνηση και τον ίδιο, που ο καθένας καταλαβαίνει ότι μόνο αν ήταν αληθινή θα ενοχλούσε τόσο. Επειδή, όμως, δεν μου αρέσει να με κατηγορεί κανείς, πόσο μάλλον αυτή η κυβέρνηση, ότι «παίζω παιχνίδια», για «αντίποινα» στην διάψευσή της θα σας δώσω άλλη μία πληροφορία. Δεν ήταν μόνο ο Τσιάρας που απείλησε με παραίτηση την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος θίχτηκε από την αντιμετώπιση που είχαν από το Μέγαρο Μαξίμου κάποιες ιδέες του για έλεγχο της ακρίβειας. Όταν, ας πούμε, είπε ότι θα βάλει στα καρτελάκια των τιμών των σουπερμάρκετ και τιμή παραγωγού για να συγκρίνει ο καταναλωτής, ρωτούσαν τι τιμή παραγωγού να βάλουν στο σκιπ κι αυτός θίχτηκε.

Οι απόντες

Η συζήτηση της τροπολογίας για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έφερε πολύ κόσμο στη Βουλή. Καταγράφηκαν όμως και απουσίες, με πιο ηχηρή αυτή του Νίκου Δένδια, ο οποίος προτίμησε να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση σε επετειακή έκδοση του ΓΕΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία.

Αν ήθελε θα μπορούσε να πεταχτεί δηλαδή, δίπλα ήταν. Αλλά δεν ήθελε και το έδειξε, διανέμοντας δήλωσή του μόλις κατέβηκε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, στην οποία τόνιζε ότι «το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν (σ.σ το μνημείο) σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας». Δεδομένων των κυβερνητικών συμφραζόμενων το λες και φάπα.

***

Από το λοιπό απουσιολόγιο, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν απών – παρών καθώς τον χρησιμοποίησε ο Κ. Μητσοτάκης για να κριτικάρει τον Σωκράτη Φάμελλο. Απων από τη Βουλή, αλλά παρών σε όλες τις συζητήσεις του καφενείου και του εντευκτηρίου της Βουλής στα «γαλάζια» πηγαδάκια, ήταν ο Αντώνης Σαμαράς.

Στη ΝΔ θεωρούν δεδομένο ότι έρχεται το κόμμα Σαμαρά εντός Νοεμβρίου, όσο για τον Αλ. Τσίπρα εκτιμούν ότι τουλάχιστον τα 2/3 της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ θα τον ακολουθήσουν. Απών, από την πλευρά του ΠαΣοΚ ήταν ο Παύλος Γερουλάνος που και εκείνος προτίμησε να παρευρεθεί σε εκδήλωση παρά να πάει στη Βουλή, αν και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.

Η ιδέα του Δουδωνή

Ιδέα του βουλευτή Επικρατείας Παναγιώτη Δουδωνή ήταν να καταθέσει το ΠαΣοΚ πρόταση για αντισυνταγματικότητα της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Το είπε στον πρόεδρο του ΠαΣοΚ Νίκο Ανδρουλάκη και ακολούθησε σύσκεψη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με τηλεδιάσκεψη και στη συνέχεια κατέθεσε το αίτημα στο προεδρείο της Βουλής ο Παύλος Χρηστίδης.

Δεν κρύβεται η χαρά των Συριζαίων

Στο χθεσινό πέρασμά μου από τη Βουλή έπιασαν κάμποσα εξ όσων συζητούσαν μεταξύ τους ορισμένοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τις πρώτες μετρήσεις του κόμματος Τσίπρα.

«Από το 20% – 25% ξεκινά χωρίς ακόμη να έχει ανακοινώσει κάτι» άκουσα να λέει, με υπέρμετρη αισιοδοξία, πρόσωπο που δεν έχει κρύψει, δημόσια ή ιδιωτικά, ότι η επάνοδος του πρώην πρωθυπουργού είναι, πιθανόν, η σανίδα σωτηρίας που αναζητά η κεντροαριστερά για να ξαναβρεί ένα σημείο αναφοράς. Αυτό σίγουρα το σκέφτονται και άλλοι σύντροφοί του.

Ο Μερτς στην Τουρκία

Την Τετάρτη 29η Οκτωβρίου, ημέρα εορτασμού των 102 χρόνων από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας από τον Κεμάλ Ατατούρκ επέλεξε ο Φρίντριχ Μερτς για να πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στη χώρα ως καγκελάριος της Γερμανίας.

Ωστόσο, η συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη ημέρα, την Πέμπτη 30 του μηνός.

Δεν πρόκειται για γνωριμία και εθιμοτυπική επίσκεψη. Ως επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος ο Μερτς συνάντησε τον Τούρκο πρόεδρο τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά και ως καγκελάριος τον περασμένο Ιούνιο στο περιθώριο της συνάντησης κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη.

Με την επίσκεψη του υπουργού Άμυνας Βάντεφουλ πριν μερικές ημέρες στην Άγκυρα φαίνεται να άνοιξε οριστικά ο δρόμος για τα Eurofighter. Είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε τι έχει να πει για την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE.

Καρανίκας υπέρ Γεωργιάδη και το αντίστροφο

Από αλλοτινοί εχθροί έχουν γίνει πολύ καλοί φίλοι, και το λένε και οι δυο άνετα και ακομπλεξάριστα. Η αναφορά για τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και το Νίκο Καρανίκα, πρώην συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Ν. Καρανίκας έδωσε δημόσια συγχαρητήρια για το 1566 στον υπουργό και αυτός του ανταπέδωσε με ευχαριστίες και αναφορές ότι ήταν από τους πιο ικανούς και έντιμους συνεργάτες του Αλ. Τσίπρα. Τι ζούμε…. Ε, αυτά βλέπει ο Παύλος Πολάκης και δεν κρατήθηκε.

Επιτέθηκε και στους δυο φίλους, ειδικά στον Ν. Καρανίκα, τον οποίο κατηγόρησε ότι με τη στάση του νομιμοποεί το ρεσάλτο του υπουργού.