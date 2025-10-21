Μια ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία συνέβη στα Τρίκαλα, όταν ένας 18χρονος τηλεφώνησε στο 100 και ομολόγησε ότι σκότωσε στο σπίτι, τη μητέρα του.

«Σκότωσα τη μητέρα μου»

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός κάλεσε την αστυνομία γύρω στις 12:30 και είπε «Σκότωσα τη μητέρα μου».

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σπίτι της οικογένειας, στο χωριό Φλαμούλι Τρικάλων, βρήκαν τη γυναίκα νεκρή και τον 18χρονο να τους περιμένει στο σημείο, όπου και συνελήφθη, χωρίς να προβάλλει καμία αντίσταση.

Την έπνιξε

Το επικρατέστερο σενάριο της δολοφονίας είναι ότι ο δράστης έπνιξε τη μητέρα του. Στο σημείο σπεύδει και Ιατροδικαστής.

Αγνωστα τα αίτια της δολοφονίας

Τα αίτια που οδήγησαν τον νεαρό στη δολοφονία της μητέρας του παραμένουν άγνωστα προς το παρόν με τους αστυνομικούς να ερευνούν αν προηγήθηκε έντονος καβγάς ανάμεσά τους.