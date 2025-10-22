Τη συνέχιση της κυριαρχίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας στον χώρο του κέντρου, παρά την υποχώρηση των γενικότερων ποσοστών του κόμματος, καταδεικνύει η έρευνα της εταιρείας Metron Analysis για λογαριασμό του MEGA.

Πιο συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτη στις προτιμήσεις των πολιτών που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι και συμμετείχαν στη δημοσκόπηση, με το 23,6% να δηλώνει ότι θα την ψηφίσει. Στη δεύτερη θέση, στη συγκεκριμένη στατιστική ομάδα, βρίσκεται το ΠαΣοΚ, με 14,7%.

Η ολοκλήρωση της τετραετίας

Υπάρχουν όμως και άλλοι δείκτες που συνηγορούν στο παραπάνω συμπέρασμα, καθώς το 55% των κεντρώων απαντά πως επιθυμεί την ομαλή ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας και όχι τη διενέργεια πρόωρων εκλογών. Φυσικά το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 77% μεταξύ των πολιτών που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροδεξιοί.

Μικρές οι διαρροές προς τα άλλα κόμματα του κέντρου

Επίσης, η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μικρά ποσοστά διαρροής προς το κέντρο και συγκεκριμένα προς το ΠαΣοΚ, με μόλις το 3,4% εκείνων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις Ευρωεκλογές του 2024 να δηλώνουν ότι θα το ψηφίσουν. Αντίθετα, το κόμμα της κυβερνητικής πλειοψηφίας εμφανίζει μεγαλύτερες διαρροές προς τα δεξιά του.

Δεν στηρίζουν τον Τσίπρα οι κεντρώοι

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός πως ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, φαίνεται να μην είναι δημοφιλής στους κεντρώους ψηφοφόρους. Συγκεκριμένα, μόλις το 19% των πολιτών της συγκεκριμένης πολιτικής τοποθέτησης απαντά πως είναι πιθανό να ψηφίσει το κόμμα του, εάν αυτό δημιουργηθεί, στις επόμενες εκλογές, ενώ το 80% απαντά πως δεν θα έκανε κάτι τέτοιο.