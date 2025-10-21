Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 παρουσιάστηκε το δεύτερο μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MARC από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MARC, Θωμά Γεράκη. Στο β’ μέρος της δημοσκόπησης καταγράφεται η δυναμική των κομμάτων που ακόμα δεν έχουν συσταθεί, αλλά πιθανόν να ιδρυθούν το επόμενο διάστημα.

Οι ερωτηθέντες βλέπουν θετικά ένα κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καρυστιανού. Συγκεκριμένα:

Ποσοστό 24% θα ψήφιζαν σίγουρα ή μάλλον ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Από πού προέρχονται οι πιθανοί ψηφοφόροι του και τι απαντούν σχετικά με το πώς θα λειτουργούσε αυτό το κόμμα για το πολιτικό σύστημα.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Αντώνης Σαμαράς

Στα ακριβώς ίδια ερωτήματα απάντησαν οι ερωτηθέντες για ένα πιθανό κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, με το 16,3% να δηλώνει ότι θα τα ψήφιζε σίγουρα ή μάλλον.

Παράλληλα, το 23,7% υποστηρίζει ότι ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά θα λειτουργούσε θετικά για το πολιτικό σύστημα.

Eξαιρετικά ενδιαφέρον έχει η κομματική προέλευση των πιθανών ψηφοφόρων του κ. Σαμαρά.

Μαρία Καρυστιανού

Στο ερώτημα πόσο πιθανό θα είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα σε περίπτωση που προχωρούσε στη δημιουργία του η Μαρία Καρυστιανού, το 32,% λέει «Ναι ή μάλλον Ναι», ενώ το 57,3%, απαντά «Όχι ή μάλλον Όχι».

Σε ότι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δυνητικά ψηφοφόρων ενός κόμματος της κυρίας Καρυστιανού, οι γυναίκες την προτιμούν ελαφρώς περισσότερο από τους άντρες, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 17-44 παρουσιάζει εμφανώς υψηλότερα ποσοστά από τους μεγαλύτερους σε ηλικία.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή των ψηφοφόρων ενός κόμματος με την κυρία Καρυστιανού, ανάλογα με το τι ψηφίζουν σήμερα.

Στην πιθανότητα ψήφου ενός νέου κόμματος, από τα πρόσωπα που συζητούνται έντονα στην πολιτική επικαιρότητα, η κ. Καρυστιανού προηγείται έναντι του Αλέξη Τσίπρα που είναι στη δεύτερη θέση και του Αντώνη Σαμαρά που ακολουθεί.

Πως κατανέμονται ανάλογα με την κομματική τους τοποθέτηση, αυτοί που επιλέγουν για Πρωθυπουργό, ανάμεσα στους Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη.