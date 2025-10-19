Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα, μπροστά από τη Βουλή, το απόγευμα της Κυριακής 19/10 για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο «Μνημείο ονομάτων θυμάτων των Τεμπών», κατά της τροπολογίας για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

​Οι διοργανωτές απηύθυναν «ειρηνικό κάλεσμα διαμαρτυρίας», με κεντρικό σύνθημα «τα Τέμπη δεν ήταν ατύχημα, είναι έγκλημα». ​Στη συγκέντρωση, σύμφωνα με το κάλεσμα, συμμετείχαν «ενεργοί πολίτες, συγγενείς των θυμάτων, αλλά και επιζώντες της μοιραίας αμαξοστοιχίας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομική παρουσία περιμετρικά της πλατείας παρέμεινε διακριτική.

«Το 58ο θύμα είναι η Δημοκρατία»

Ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, που έχασε τον γιο του στο δυστύχημα, τόνισε στην κάμερα του Orange Press ότι «έχουμε σήμερα ένα κάλεσμα, σχετικά με όλο αυτό που συμβεί για το χώρο μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Δεν θέλω να πω πολλά. Λίγα, συνοπτικά, για να ακούει και να καταλαβαίνει ο κόσμος. Σήμερα πρέπει εδώ πέρα να γραφτεί και το 58ο θύμα, το οποίο είναι η Δημοκρατία. Δολοφονήσανε και τη Δημοκρατία. Βέβαια, μαζί με τα 57 παιδιά, το 58 είναι η δολοφονία της Δημοκρατίας. Είναι ένας χώρος για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε, να διαμαρτυρηθούμε κόσμια όσο μπορούμε, για τη δολοφονία αυτών των παιδιών. Κρατική δολοφονία, έτσι δεν είναι;»

Ξανάγραψαν τα ονόματα

Με μια δράση κορυφώθηκε η αποψινή συγκέντρωση για την τραγωδία στα Τέμπη στο Σύνταγμα, με συγγενείς των θυμάτων να γράφουν ξανά τα ονόματα, με κόκκινη μπογιά, μπροστά από τη Βουλή.

Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν από τον κόσμο να παραμείνει στο σημείο υπό τον φόβο αστυνομικής επέμβασης. Παρά ταύτα, οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν σε απόσταση και κράτησαν διακριτική στάση.

Την Τρίτη η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Την ερχόμενη Τρίτη, η κυβέρνηση θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή την τροπολογία που θα απαγορεύει διαμαρτυρίες και συγκεντρώσεις μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με την απειλή κυρώσεων και αυτόφωρων συλλήψεων.

Όλος ο χώρος μπροστά από τις σκοπιές θα θεωρείται μνημείο, και οι διαδηλώσεις θα επιτρέπονται από το πεζοδρόμιο της Βασιλίσσης Αμαλίας και κάτω. Την τροπολογία θα υποστηρίξει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την κυβέρνηση να καλεί τα κόμματα να τοποθετηθούν.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για διχαστικές κινήσεις και επικοινωνιακή πολιτική για προσεγγίσει δεξιόστροφα εκλογικά κοινά.

Δείτε εικόνες από τη συγκέντρωση: