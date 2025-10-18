Την παρουσία του πρωθυπουργού στη Βουλή, την ερχόμενη Τρίτη, προκειμένου να υποστηρίξει ο ίδιος την τροπολογία που θα έρθει για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά τη συνέντευξή του στο MEGA, το πρωί του Σαββάτου.

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι «η τροπολογία αυτή δεν είναι εκδικητική, δεν είναι διχαστική και θεωρώ, ότι θα έπρεπε να μην είναι και απαραίτητη. Δηλαδή, θα έπρεπε ένας άγραφος νόμος να προστατεύει το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Γιατί; Τι συμβολίζει αυτό το ιερό μνημείο; Συμβολίζει τον αγώνα όλων όσοι έδωσαν τη ζωή τους, ούτε είναι Νεοδημοκράτες, ούτε είναι στο ΠαΣοΚ, ούτε είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι άνθρωποι οι οποίοι θυσιάστηκαν πολλά χρόνια πριν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας, είτε είμαστε στην κυβέρνηση, είτε είμαστε στην αντιπολίτευση, είτε είμαστε δημοσιογράφοι, είτε οτιδήποτε, είναι να βάζουμε στο ζύγι δύο ιερές έννοιες».

Τα τετραγωνικά του μνημείου και τι προβλέπεται

«Είναι ό,τι πιο ιερό υπάρχει, η θυσία για την πατρίδα και βέβαια είναι ιερό το δικαίωμα ενός πατέρα, μίας μάνας, ενός συγγενή, ενός φίλου, να θρηνήσει το παιδί του, τον φίλο του, τον άνθρωπό του. Άρα, είναι λάθος να λέμε ”ή το ένα ή το άλλο”. Οι πολίτες που μας βλέπουν, δε θέλουν να χωριστούν σε βόρειους – νότιους, Ολυμπιακούς – Παναθηναϊκούς ή σε άσπρο-μαύρο. Η κοινωνία δεν είναι εκεί και δεν πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτή τη διαδικασία. Η τροπολογία τι θα λέει; Ότι στο μνημείο αυτό, όπως συμβαίνει σε πολλά, σε όλα τα πολιτισμένα κράτη, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στις ΗΠΑ, στο μνημείο αυτό και σε ένα συγκεκριμένο χώρο γύρω από το μνημείο, δε θα επιτρέπεται καμία διαμαρτυρία, διαδήλωση, πανό, γκράφιτι, οτιδήποτε. Η προστασία του μνημείου αυτού, δηλαδή η επιβολή της τάξης, θα είναι από την ελληνική αστυνομία. Όχι από τον στρατό. Δε θα κατέβει ο στρατός στο Σύνταγμα και η ανάδειξη, η συντήρηση του μνημείου θα είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αυτά θα εκτεθούν όλα αναλυτικά από την τροπολογία», εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Μόλις ψηφιστεί αυτή η τροπολογία για τα τετραγωνικά μέτρα που θα ορίζει η τροπολογία, τα οποία θα προκύπτουν από όλα όσα ισχύουν για το συγκεκριμένο μνημείο, στο συγκεκριμένο σημείο που θα ρυθμίζεται από την τροπολογία δεν θα επιτρέπεται τίποτα, ούτε διαμαρτυρία, ούτε γκράφιτι, ούτε πανό, ούτε διαδήλωση, είτε είναι από μια αριστερή οργάνωση είτε είναι από μια κεντροδεξιά οργάνωση» συμπλήρωσε.

Επιπλέον ο κ. Μαρινάκης σημείωσε «ο πρωθυπουργός έσκυψε με σεβασμό σε παιδιά τα οποία σκοτώθηκαν σε ένα τραγικό δυστύχημα. Δεν σημαίνει ότι ”αγνόησε” το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Είναι λάθος αυτός ο συνειρμός. Είναι λάθος να μπαίνουμε στην διαδικασία του διχασμού. Επιμένω λοιπόν και λέω ότι το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι υπεράνω οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. Και είναι αναγκαία αυτή η τροπολογία. Θα μετρηθούν όλα τα κόμματα, όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Δε σημαίνει ότι όποιος ψηφίσει τον σεβασμό στους ήρωες του έθνους, που αργήσαμε εγώ θα πω ως κράτος, να κάνουμε τα αυτονόητα, ότι είναι κατά ενός πατέρα που βιώνει τον απόλυτο πόνο. Το αντίθετο, μπορείς να στηρίζεις και το ένα αυτονόητο και το άλλο».

Τσουκαλάς: «Τροπολογία για ακροατήρια της Λατινοπούλου»

Για «διχαστική επικοινωνιακή διαχείριση της πολιτικής ήττας της Νέας Δημοκρατίας», έκανε λόγο ο Κώστας Τσουκαλάς, ενόψει της τροπολογίας που φέρνει η κυβέρνηση για το Μνημείο .

Μιλώντας στο Mega, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ ανέφερε ότι «επί 23 ημέρες έπαιζαν τα ρέστα τους για να μη γίνει δεκτό το αίτημα του κ. Ρούτσι, την ώρα που ο ίδιος ο πρωθυπουργός έκανε ανάρτηση και μιλούσε για ενδεχόμενη καθυστέρηση της δίκης». Πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση χρησιμοποιεί εθνικά μνημεία για να διαιρέσει τους Έλληνες και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο». Παράλληλα, της καταλόγισε ότι η τροπολογία έρχεται «μόνο και μόνο για να μιλήσει με ακροατήρια, όπως είναι εκείνα της κ. Λατινοπούλου». Είπε ειδικότερα επ’ αυτού ότι «ο πρωθυπουργός ξέρει ότι πια το 70% της κοινωνίας του έχει γυρίσει στην πλάτη και λέει ”από το 30-32 %, ένα μέρος ψηφίζει εμένα, ένα μέρος ψηφίζει την κυρία Λατινοπούλου ή τον κ. Βελόπουλο”. Η μέριμνά του, λοιπόν, είναι πώς θα συνομιλήσει με αυτά τα ακροατήρια».

Ο εκπρόσωπος Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημείωσε ότι η «καθαρή θέση» του ΠαΣοΚ λέει ότι «τα μνημεία είναι χωρικά σύμβολα των κοινωνιών, για να τους ενώνουν και προφανώς είναι ζωντανά». «Εμείς δεν θεωρούμε επ’ ουδενί ότι ο κ. Ρούτσι προσέβαλε το μνημείο, όπως η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται. Διότι, όταν έρχεσαι μια μέρα μετά από την απεργία πείνας και φέρνεις τροπολογία, αυτό ισχυρίζεσαι», τόνισε.

ΣΥΡΙΖΑ: Σε «λάθος χρόνο» η ανακοίνωση της κυβέρνησης

«Δεν μπορεί η κυβέρνηση να αφαιρέσει τη δυνατότητα των ανθρώπων να εκφράζουν την αγωνία τους μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη», επέμεινε η Αναπληρώτρια Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά, κατά τη συμμετοχή της στο πολιτικό πάνελ της εκπομπής Mega News Weekend.

«Η κυβέρνηση επέλεξε λάθος χρόνο για να κάνει τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, στην επέτειο που γιορτάζεται η απελευθέρωση της Αθήνας από τους ναζί. Και στον πόλεμο κατά της ναζιστικής Γερμανίας και σε όλους τους προηγούμενους πολέμους, θυσιάστηκαν τα παιδιά του λαού, οι ανώνυμοι στρατιώτες, στη μνήμη των οποίων φτιάχτηκε το συγκεκριμένο κενοτάφιο. Είναι οι άνθρωποι που έφυγαν και άφησαν πίσω τα σπίτια και τις οικογένειές τους και αποφάσισε η χώρα να τους τιμήσει με αυτόν τον τρόπο», τόνισε η κ. Σαπουνά και πρόσθεσε:

«Δεν μπορεί να έρχεται τώρα η κυβέρνηση και να αφαιρεί τη δυνατότητα των ανθρώπων να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά και την αγωνία τους – ή ακόμη και τη χαρά τους, σε μια εθνική νίκη, αν και σπανίζουν τώρα τελευταία – μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, που τους ανήκει. Οι φωτογραφίες εκείνων των ημερών δείχνουν ανθρώπους που γιορτάζουν την απελευθέρωση της Αθήνας μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κι αυτή η δυνατότητα δεν μπορεί να τους αφαιρεθεί».

«Απαράδεκτο και αντισυνταγματικό» να σβήσουν τα ονόματα των θυμάτων

Το δικό τους μήνυμα, ζητώντας να μη σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών που είναι γραμμένα μπροστά στη Βουλή και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, έστειλαν η Μαρία Καρυστιανού και ο Πάνος Ρούτσι.

Στο περιθώριο εκδήλωσης με θέμα τα Τέμπη και τίτλο «Δεν έχω οξυγόνο», που διοργανώθηκε στο θέατρο «Αλέκα», στου Ζωγράφου, η πρόεδρος του Συλλόγου Οικογενειών Θυμάτων «Τέμπη 2023» τόνισε ότι «το θεωρούμε απαράδεκτο, αντισυνταγματικό. Ουδέποτε κινδύνευσε το μνημείο (του Αγνώστου Στρατιώτη). Τόπος διαμαρτυρίας είναι το σημείο και απευθυνόμαστε ουσιαστικά προς τη Βουλή. Αυτό θέλουν να αποφύγουν, αλλά δε θα το αποφύγουν. Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε εκεί, να διαμαρτυρόμαστε, κάθε φορά που δε λειτουργούν σωστά».

Η κ. Καρυστιανού υπογράμμισε ότι «το θέμα με τα ονόματα όμως είναι κάτι που μας αφορά, που μας αγγίζει. Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει η Πολιτεία που τα σκότωσε. Να επιτρέψει να παραμείνουν γραμμένα μέχρι το πέρας της δίκης. Εξάλλου, με το να γράψεις ένα όνομα, δεν κάνεις βεβήλωση, ούτε καταστρέφεις το πεζοδρόμιο. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, ένας μικρός φόρος τιμής, ελπίζω να μη φανούν τόσο απάνθρωποι».

Από την πλευρά του, ο Πάνος Ρούτσι, επισήμανε ότι «το μόνο που έχω να πω είναι ότι ελπίζω μέχρι τελευταία στιγμή να μην το κάνουν. Γιατί θα μας βρουν απέναντι. Όχι μόνο εμάς, αλλά όλο τον κόσμο. Γιατί είναι μια πράξη ανήθικη, απάνθρωπη. Για μια ακόμα φορά συγκάλυψη».