Το μετρό Θεσσαλονίκης έχει προγραμματιστεί να παραμείνει εκτός λειτουργίας από τις 10 Νοεμβρίου και για περίπου ένα μήνα, λόγω απαραίτητων δοκιμών ενόψει της επέκτασης του δικτύου στην Καλαμαριά.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, το μετρό στη συμπρωτεύουσα θα ξανά τεθεί εκτός λειτουργίας και τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η δεύτερη φορά που θα σταματήσει προσωρινά να λειτουργεί η κεντρική γραμμή θα κρατήσει και τότε περίπου ένα μήνα.

Ο υφυπουργός Υποδομών προανήγγειλε και αλλαγές στα εισιτήρια όπως η κατάργηση της δυνατότητας χρήσης για 70 λεπτά που ισχύει σήμερα. Στον αρχικό σχεδιασμό του εισιτηρίου, η βασική σκέψη ήταν να μπορεί να συνδυάσει ο επιβάτης λεωφορείο και Μετρό. «Τώρα δεν υπάρχει αυτός ο λόγος», είπε.

Τι θα ισχύει για όσο δε λειτουργεί το μετρό

Ο κ. Κυρανάκης, ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, και ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, συμμετείχαν σε σύσκεψη του Συντονιστικό Συμβουλίου, στην οποία τέθηκαν επί τάπητος τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από την διακοπή της λειτουργίας του Μετρό, από τις 10 Νοεμβρίου 2025 και για ένα μήνα.

Όπως είπαν και οι τρεις, η διακοπή αυτή είναι επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να γίνουν απρόσκοπτα τα δοκιμαστικά δρομολόγια των νέων συρμών του Μετρό ( έχουν έρθει οι 7 από τους 15).

Στη σημερινή σύσκεψη ανακοινώθηκε ότι όσο θα είναι κλειστό το Μετρό θα τεθεί σε λειτουργία η εναλλακτική γραμμή Μ1 του ΟΑΣΘ τα λεωφορεία της οποίας θα περνούν ανά 7 λεπτά και θα συνδέουν τη Νέα Ελβετία με το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Θα κάνουν, δηλαδή, όλη τη διαδρομή του Μετρό.

Επίσης θα πυκνώσουν τα δρομολόγια άλλων λεωφορειακών γραμμών.

Σε σύγκριση με μία μέρα πριν ανοίξει πέρυσι το Μετρό, σήμερα υπάρχουν 40 επιπλέον δρομολόγια αστικών λεωφορείων, σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

«Τέτοια μέρα, έναν χρόνο πίσω, κανένας δεν πίστευε ότι θα έχουμε Μετρό στη Θεσσαλονίκη, όπως κανένας δεν πίστευε ότι το Fly over θα τρέχει με τους ρυθμούς που τρέχει και έχει πάρει πλέον την τροπή του», τόνισε ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος και δήλωσε πώς μετά την ολοκλήρωση όλων αυτών των παρεμβάσεων «η Θεσσαλονίκη θα είναι πια μία άλλη πόλη».

Ο προαστιακός της Θεσσαλονίκης

Πραγματοποιήθηκε το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο στη γραμμή του προαστιακού από το Nέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης μέχρι τη Σίνδο και στο τέλος του Νοεμβρίου του 2025, ένα μήνα νωρίτερα από ό,τι έχει αρχικά ανακοινωθεί, θα ξεκινήσει λειτουργία του προαστιακού για να εξυπηρετεί τους φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου και τους εργαζόμενους στη Βιομηχανική Περιοχή, όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Παράλληλα τον επόμενο μήνα θα δημοπρατηθεί το έργο για τον δυτικό προαστιακό και τους υπόλοιπους σταθμούς στο βόρειο κλάδο του έργου και οι σταθμοί θα παραδίδονται τμηματικά. Οι σταθμοί ανακαινίζονται. Και ο Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης και της Σίνδου και οι σταθμοί του προαστιακού. Τοποθετούνται στέγαστρα, καθίσματα, ηλεκτρονικά συστήματα, φωτισμός, δημιουργούνται θέσεις πάρκινγκ.

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε πώς τον Μάρτιο του 2026, όταν θα λειτουργεί και η επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά, θα έχει συντελεστεί μια «συγκοινωνιακή επανάσταση» στη Θεσσαλονίκη, καθώς θα μπορεί κάποιος να μετακινείται από την Καλαμαριά μέχρι τη Σίνδο χρησιμοποιώντας μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό και προαστιακό), με ότι αυτό σημαίνει για την ταχύτητα, την άνεση και την ασφάλειά τους.