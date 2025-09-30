Εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει το Μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των απαραίτητων δοκιμών συρμών και συστημάτων για την επέκταση του δικτύου προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αυτές κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή ολοκλήρωση του έργου και θα επηρεάσουν το πρόγραμμα λειτουργίας και πριν και μετά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα δρομολογίων πριν τη διακοπή (06/10/2025 – 09/11/2025) προβλέπει:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 06:30 – 23:00

Σάββατο και Κυριακή: 08:00 – 23:00

Μετά τη διακοπή, από 11/12/2025 έως 20/12/2025, τα δρομολόγια θα επανέλθουν σε κανονικό πρόγραμμα, ενώ από 21/12/2025 θα ισχύσουν οι νέες ώρες αναχωρήσεων:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 05:30 – 00:30

Παρασκευή και Σάββατο: 05:30 – 02:00

Κυριακή: 05:30 – 00:30

Τρεις νέοι συρμοί μέχρι το τέλος του έτους

Στο αμαξοστάσιο του Μετρό βρίσκονται ήδη οι τέσσερις πρώτοι συρμοί και αναμένονται άλλοι τρεις μέχρι το τέλος του έτους, από τους συνολικά δεκαπέντε που θα δρομολογηθούν.

Κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής και του μειωμένου ωραρίου, το επιβατικό κοινό της πόλης, που ξεπερνά τους 2.200.000 επιβάτες μηνιαίως, θα εξυπηρετείται με νέες και πυκνότερες γραμμές αστικών λεωφορείων. Ο στόλος του ΟΑΣΘ αυξήθηκε κατά 40 οχήματα από την έναρξη λειτουργίας του Μετρό (30/11/2024), φτάνοντας συνολικά τα 325, ενώ η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης θα δρομολογήσει 182 οχήματα, με τον συνολικό αριθμό να ξεπερνά τα 500.

Οι νέες γραμμές

Μία νέα γραμμή, η Μ1, θα ακολουθεί τη διαδρομή του Μετρό από τη Νέα Ελβετία έως τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, με 11 στάσεις και χρόνο διαδρομής 30-35 λεπτά. Η συχνότητα διέλευσης λεωφορείων θα είναι 7-10 λεπτά.

Παράλληλα, θα πυκνώσουν τα δρομολόγια στις γραμμές 3Κ, 31, 39 και 58, με μέσο χρόνο διέλευσης 8-10 λεπτά, αντί για 12-18 λεπτά σήμερα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες που δημιουργούνται από τη διακοπή της λειτουργίας του Μετρό.

Τέλος, οι κάτοχοι προσωποποιημένων καρτών μηνιαίας, τρίμηνης ή εξαμηνιαίας διάρκειας θα έχουν ισόχρονη επέκταση στη χρήση τους, αντίστοιχη με τη διάρκεια διακοπής λειτουργίας του Μετρό, ώστε να μην χαθεί κανένα προπληρωμένο ταξίδι.