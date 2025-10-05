Αλλάζει από αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, το ωράριο των δρομολογίων του μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω των δοκιμαστικών για την επέκταση της Καλαμαριάς και ενόψει της διακοπή λειτουργίας του μετρό στις 10 Νοεμβρίου, για έναν μήνα.

Πλέον, το ωράριο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης τις καθημερινές θα ξεκινά στις 06:30 και τα Σαββατοκύριακα στις 08:00, για να κλείνει για το επιβατικό κοινό σε όλες τις περιπτώσεις στις 23:00, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία.

Η ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας αναφέρει συγκεκριμένα:

«Νέο ωράριο δρομολογίων θα ισχύει από αύριο Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στο μετρό Θεσσαλονίκης, μέχρι την διακοπή της λειτουργίας του στις 10 Νοεμβρίου για έναν μήνα για τις δοκιμές σχετικά με την επέκταση προς Καλαμαριά.

Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι, για την ασφαλή ολοκλήρωση των δοκιμών συρμών και συστημάτων της επέκτασης προς Καλαμαριά, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα παραμείνει εκτός επιβατικής λειτουργίας από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025. Το πρόγραμμα των δρομολογίων του Μετρό Θεσσαλονίκης θα τροποποιηθεί πριν και μετά από τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 6/10/2025 έως και την Κυριακή 9/11/2025 οι ώρες λειτουργίας είναι οι ακόλουθες:

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 06.30 – 23.00

Σάββατο και Κυριακή: 08.00 – 23.00

(Τα δρομολόγια αφορούν στην πρώτη και στην τελευταία αναχώρηση των συρμών και από τους δύο τερματικούς σταθμούς, ‘Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός’ και ‘Νέα Ελβετία’)».