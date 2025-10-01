Κλειστό για το επιβατικό κοινό από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου θα είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν με κύριο θέμα τις δοκιμές συρμών και συστημάτων για την επέκταση.

Για την ασφαλή ολοκλήρωση των δοκιμών συρμών και συστημάτων της επέκτασης προς Καλαμαριά, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα παραμείνει εκτός επιβατικής λειτουργίας από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.

Κατά την περίοδο αυτή, καθώς και πριν και μετά από αυτήν, το πρόγραμμα των δρομολογίων του Μετρό θα τροποποιηθεί, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται παρακάτω, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των δοκιμών του δικτύου προς την Καλαμαριά.

Σήμερα οι σταθμοί Δημοκρατίας, Πανεπιστήμιο, Φλέμινγκ και Βούλγαρη παραμένουν προσωρινά κλειστοί καθώς υπάρχει τεχνικό πρόβλημα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα δρομολογίων πριν τη διακοπή (06/10/2025 – 09/11/2025) προβλέπει:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 06:30 – 23:00

Σάββατο και Κυριακή: 08:00 – 23:00

Μετά τη διακοπή, από 11/12/2025 έως 20/12/2025, τα δρομολόγια θα επανέλθουν σε κανονικό πρόγραμμα, ενώ από 21/12/2025 θα ισχύσουν οι νέες ώρες αναχωρήσεων: