Πατέρας και σύζυγος, χτυπούσε και κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη ενώ χτυπούσε και απειλούσε τη σύζυγο του.

Αυτόν τον απίστευτο εφιάλτη βίωναν μητέρα και κόρη στην Πάτρα και ευτυχώς απηλλάγησαν όταν κατήγγειλαν τον κατηγορούμενο ο οποίος καταδικάστηκε και σήμερα εκτίει ποινή κάθειρξης επτά ετών και έξι μηνών.

Η συγκεκριμένη υπόθεση, σύμφωνα με το patrisnews, συζητήθηκε πρόσφατα και στον Άρειο Πάγο όπου προσέφυγε ο καταδικασμένος κατά της καταδικαστικής απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Πατρών.

Η καταδίκη για τρία αδικήματα

Σε δεύτερο βαθμό ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ένοχος για τρία αδικήματα. Συγκεκριμένα καταδικάστηκε το 2024 για το αδίκημα της βαριάς σωματικής βλάβης κατ’ εξακολούθηση σε βάρος της ανήλικης κόρης του και της συζύγου του, για την πράξη της κατ’ εξακολούθηση ενδοοικογενειακής προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας της ανήλικης κόρης του και για κατ’ εξακολούθηση απόπειρα κατάχρησης σε γενετήσιες πράξεις της ανήλικης κόρης του, που είχε συμπληρώσει τα 14 αλλά όχι τα 18 έτη.

Απέρριψε την αναίρεση ο Αρειος Πάγος

Μετά την απόφαση του ΜΟΕ Πατρών κατέθεσε αίτηση αναίρεσης της απόφασης στον Άρειο Πάγο με την αιτιολογία της ελλιπούς αιτιολόγησης, με το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο Άρειο Πάγο να απορρίπτει το αίτημά του και τους ισχυρισμούς του ως αβάσιμους.

Εφιαλτικές στιγμές στην Πάτρα

Σύμφωνα με το patrisnews, ο καταδικασθής, κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2016 έως τον Απρίλη του 2018 χτυπούσε την κόρη του, στην οικία τους στην Πάτρα. Συνεπεία των χτυπημάτων ήταν οι έντονες επιπτώσεις στην ψυχική της υγεία και μετατραυματικό στρες.

Εβαλε το κεφάλι της συζύγου του στο φούρνο

Την ίδια περίοδο, θύμα του κατηγορούμενου ήταν και η γυναίκα του, που από τη βίαιη συμπεριφορά του συζύγου της υπέστη σωματικές βλάβες. Το αποκορύφωμα των πράξεών του ήταν το 2018, όπου τοποθέτησε με τη βία το κεφάλι της στον φούρνο της κουζίνας και την απειλούσε ότι θα τον ανάψει για να την κάψει, όπως υποστηρίζει το patrisnews.

Σεξουαλική κακοποίηση κατήγγειλε η κόρη του

Μετά τη σωματική κακοποίηση, ο κατηγορούμενος κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη του, όταν αυτή έφθασε στην ηλικία των 15 ετών. Η σεξουαλική κακοποίηση διήρκεσε από το 2017 μέχρι και το 2018, ενώ η ανήλικη κοπέλα κατήγγειλε τα γεγονότα στην Αστυνομία τον Ιούνιο του 2018.

Τα περιστατικά λάμβαναν χώρα σε καθημερινή βάση στο σπίτι τους στην Πάτρα και σχεδόν όλα τα Σάββατα και τις Κυριακές, κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 2017, στην οικία των γονέων του κατηγορούμενο σε χωριό της Ηλείας, την οποία επισκεπτόταν με την ανήλικη.