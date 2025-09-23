Ο πατέρας του Ίλον Μασκ κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, όπως αναφέρει δημοσίευμα των New York Times. Όπως είναι γνωστό, εδώ και πολλά χρόνια πατέρας και γιος έχουν μία αρκετά αποστασιοποιημένη σχέση μεταξύ τους.

Ο δισεκατομμυριούχος έχει εκθέσει πολλές φορές δημόσια την προσωπική του ζωή, ενώ δεν έχει κρύψει και την αποξένωση που έχει με τον πατέρα του Έρολ Μασκ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της αμερικάνικης εφημερίδας, ένας σημαντικός παράγοντας που οδήγησε στη ρήξη μεταξύ των δύο ανδρών είναι οι κατηγορίες εναντίον του πρεσβύτερου Μασκ για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Το χρονικό των κατηγοριών

Ειδικότερα, οι κατηγορίες αυτές αφορούν πέντε βιολογικά και θετά παιδιά του Έρολ Μασκ, τα οποία κακοποίησε στη Νότια Αφρική και την Καλιφόρνια. Οι καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας από αστυνομικά και δικαστικά αρχεία, προσωπική αλληλογραφία, κοινωνικούς λειτουργούς και συνεντεύξεις με μέλη της οικογένειας.

Η πρώτη κατηγορία σημειώθηκε το 1993, όταν η θετή κόρη του Έρολ Μασκ – τότε 4 ετών-, εξομολογήθηκε σε συγγενείς, ότι ο «πατέρας» της την είχε αγγίξει, ενώ βρισκόταν στο σπίτι της οικογένειας. Μια δεκαετία αργότερα, η θετή του κόρη ανέφερε τον έπιασε να μυρίζει τα βρώμικα εσώρουχά της. Και άλλα μέλη της οικογένειάς του έχουν κατηγορήσει τον ίδιο για κακοποίηση. Μάλιστα, υπάρχουν ισχυρισμοί ότι έχει κακοποιήσει τουλάχιστον δύο κόρες του και έναν θετό γιο του. Μόλις το 2023, μέλη της οικογένειας και ένας κοινωνικός λειτουργός προσπάθησαν να παρέμβουν, αφού ο τότε 5χρονος γιος του σημείωσε ότι ο πατέρας του τον είχε αγγίξει στα οπίσθια.

Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, έχουν ξεκινήσει τρεις ξεχωριστές αστυνομικές έρευνες. Δύο από αυτές φαίνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί, ενώ δεν είναι σαφές τι έχει συμβεί στην τρίτη. Για καμία από αυτές τις κατηγορίες και για κανένα από αυτά τα εγκλήματα δεν έχει καταδικαστεί ο 79χρονος σήμερα, Έρολ Μασκ.

«Βοήθεια Ίλον»

Μετά από όλες αυτές τις κατηγορίες, έχουν ξεσπάσει πολλές διαμάχες στο εσωτερικό της οικογένειας. Αρκετοί από τους συγγενείς στρέφονται για βοήθεια στον Ίλον Μασκ, ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος γιος του Έρολ.

Το 2010, ένας συγγενής έγραψε στον ιδιοκτήτη του X μία επιστολή πέντε σελίδων σχετικά με κάποιες από τις κατηγορίες και τον παρακάλεσε να παρέμβει. «Χρειαζόμαστε πραγματικά τις συμβουλές, τη βοήθεια και την καθοδήγησή σου σε αυτά τα θέματα, επειδή βλέπουμε καθημερινά αυτά τα παιδιά να υποφέρουν», έγραφε μεταξύ άλλων η επιστολή, η οποία βρέθηκε στα «χέρια» της εφημερίδας «The New York Times».

Ακόμα, δεν έχει καταστεί σαφές, εάν ο δισεκατομμυριούχος απάντησε σε αυτή την επιστολή. Όμως, όπως έχει γίνει γνωστό ο ίδιος έχει στηρίξει πολλές φορές άτομα της οικογένειάς του, ενώ παρέχει οικονομική στήριξη μέχρι και στα θετά του αδέρφια.

Κάποτε δε, προσπάθησε να κρατήσει την ετεροθαλή του οικογένεια στην Καλιφόρνια, μακριά από τη Νότια Αφρική και τον Έρολ Μασκ. Αν και δε συμμετείχε ποτέ στις έρευνες που διεξήχθησαν στη Νότια Αφρική.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι η κόρη του Έρολ, Τόσκα, – από τον πρώτο του γάμο και αδερφή του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο- είχε δηλώσει δημοσίως πως ο Ίλον Μασκ, όταν ήταν μικρός είχε πέσει θύμα κακοποίησης από τον πατέρα του.

Ο ιδιοκτήτης της Tesla παραχωρώντας μία εκ βαθέων εξομολόγηση στο περιοδικό «Rolling Stone» το 2017, ανέφερε: «Λυπόμουν τον πατέρα μου, επειδή η μητέρα μου είχε και τα τρία παιδιά. Φαινόταν πολύ λυπημένος και μόνος του. Έτσι σκέφτηκα, “Μπορώ να κάνω παρέα”. Ναι, λυπόμουν τον πατέρα μου. Αλλά δεν καταλάβαινα πραγματικά εκείνη την εποχή τι είδους άνθρωπος ήταν. Δεν ήταν καλή ιδέα». Παράλληλα, είχε τονίσει ότι ο πατέρας του του είχε κάνει «σχεδόν κάθε κακό πράγμα που θα μπορούσατε να σκεφτείτε». Αν και ο Έρολ σε συνεντεύξεις του είχε δηλώσει πως έχει καλή σχέση με τον Ίλον και είναι «πολύ δεμένοι».

Βέβαια, σε εξουσιοδοτημένη βιογραφία του δισεκατομμυριούχου που κυκλοφόρησε το 2023, επισημαίνεται ότι πατέρας και γιος δεν επικοινωνούν μεταξύ τους.

Οι οικογένειες του Έρολ Μασκ

Ο Έρολ Μασκ έχει κάνει τρεις γάμους και έχει αποκτήσει εννέα βιολογικά και θετά παιδιά. Ο ίδιος φέρεται να διατηρεί ισχυρό έλεγχο σε μεγάλο μέρος της οικογένειας του.

Με την πρώτη του σύζυγο, Μέι, παντρεύτηκαν το 1970 και απέκτησαν τρία παιδιά, τον Ίλον, τον Κίμπαλ και την Τόσκα. Ο Έρολ σε συνέντευξή του είχε δηλώσει ότι είναι υπεύθυνος για το διαζύγιό τους, καθώς ήταν άπιστος. Η ίδια, όμως, είχε απαντήσει σε άλλη συνέντευξη πως τα προβλήματα στο γάμο τους ήταν πολύ πιο βαθιά από αυτά, ισχυριζόμενη ότι ήταν κακοποιητικός.

Με τη δεύτερη σύζυγό του δεν άπεκτησαν παιδιά, ενώ εκείνη την περίοδο τα τρία του παιδιά και η πρώην γυναίκα του έφυγαν από τη Νότια Αφρική.

Ο τρίτος- τέταρτος γάμος

Το 1992, παντρεύτηκε την τρίτη του σύζυγο, τη Χάιντε-Μάρι Μπεζουιντενχάουτ, η οποία ήταν περίπου 20 χρόνια μικρότερη. Και εκείνη είχε τρία παιδιά, δύο γιους και μία κόρη από τον πρώτο της γάμο. Ο Έρολ και η Χάιντε σύντομα απέκτησαν και μαζί ένα παιδί, μία κόρη.

Λίγο καιρό αργότερα, το 1993, η κόρη της Μπεζουιντενχάουτ από τον πρώτο της γάμο ισχυρίστηκε ότι ο Έρολ την άγγιξε και το ζευγάρι χώρισε. Η Χάιντε ξανά παντρεύτηκε έναν άλλον άντρα το 1996, αλλά χώρισαν πολύ σύντομα. Η ίδια εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική αφού υπέφερε από κατάθλιψη, σύμφωνα με μέλη της οικογένειάς της. Τα τρία παιδία από τον πρώτο της γάμο πήγαν σε ίδρυμα της πρόνοιας, ενώ η κόρη της από το γάμο της με τον Μασκ, έμεινε με τον πατέρα της.

Το 1999, ο Έρολ Μασκ και η Χάιντε-Μάρι Μπεζουιντενχάουτ ξαναπαντρεύτηκαν και απέκτησαν ακόμα μία κόρη. Το 2002, το ζευγάρι πήγε στην Αμερική και έμεινε σε ένα σπίτι αξίας πολλών εκατομμυρίων, το οποίο τους αγόρασε ο Ίλον Μασκ, στο Λος Άντζελες.

Τότε, η 14χρονη θετή κόρη του Έρολ ανέφερε πως κάποια στιγμή, ενώ η οικογένεια ετοιμαζόταν να φύγει από το σπίτι, η ίδια ξέχασε κάτι και πήγε στο δωμάτιό της να το πάρει. Εκεί, κατά τα λεγόμενά της, βρήκε τον πατριό της να μυρίζει τα βρώμικα εσώρουχά της. Η οικογένεια φέρεται να έκανε καταγγελία στις Αρχές και η Μπεζουιντενχάουτ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές» και ζήτησε την επιμέλεια των παιδιών. Η αίτησή της όμως, απορρίφθηκε το 2009, λόγω αδράνειας.

Στη βιογραφία του 2023, ο Ίλον Μασκ είπε στον βιογράφο του, ότι ο πατέρας του ήταν «άβολα προστατευτικός» με την θετή του κόρη εκείνη την εποχή. Συμπλήρωσε δε, ήταν έξαλλος με την «ακατάλληλη συμπεριφορά» του Έρολ Μασκ.

Η μητέρα μετά από όλα αυτά αποφάσισε το 2003 να επιστρέψει στη Νότια Αφρική με τα τρία παιδιά της. Το 2005 δε, βγήκε και το δεύτερο διαζύγιό της με τον Έρολ Μασκ. Την επόμενη χρονιά, ο μικρότερος γιος της πεθαίνει σε τροχαίο ατύχημα σε ηλικία 16 ετών.

Η κόρη της από τον πρώτο γάμο της ξεκινάει και βυθίζεται στα ναρκωτικά, ενώ περνάει και ένα διάστημα στη φυλακή με την κατηγορία της κλοπής κοσμημάτων από τον πατριό και τη μητέρα της.

Το 2009, η Χάιντε-Μάρι Μπεζουιντενχάουτ και ο Έρολ Μασκ τα ξανά βρήκαν.

Η «αγαπημένη κόρη» του Έρολ Μασκ

Ένα βράδυ, όταν η θετή του κόρη, Γιάνα, επέστρεψε σπίτι από το κολέγιο, ο πατριός της «τη φίλησε και έβαλε τη γλώσσα του στο στόμα της», όπως σημείωσε η ίδια σε αίτηση για προσωρινή εντολή προστασίας. «Δε θέλω να του επιτραπεί να έρθει κοντά μου», έγραψε η ίδια στην προσωρινή εντολή προστασίας, η οποία της χορηγήθηκε από το Ειρηνοδικείο της περιφέρειας του Στέλενμπος. Ο Έρολ Μασκ απάντησε σχετικά με αυτό, ότι η κοπέλα τον φίλησε με ανάρμοστο τρόπο, ενώ κοιμόταν.

Μετά από όλα αυτά, η κοπέλα άρχισε να «βυθίζεται» ακόμα περισσότερο στα ναρκωτικά, καθώς παράτησε και τις σπουδές της. Το 2011, η ίδια πήγε σε κλινική απεξάρτησης, την οποία φέρεται να πλήρωσε ο Ίλον Μασκ. Ωστόσο, η θετή κόρη του Έρολ Μασκ παρέμεινε εκεί μόνο για μία ή δύο εβδομάδες, και στη συνέχεια για ένα διάστημα έμεινε άστεγη.

Παράλληλα, η ίδια άρχισε να επικοινωνεί με τον πατριό της, προκειμένου να ζητήσει βοήθεια. Έτσι, άρχισαν οι δυο τους να αναπτύσσουν μία στενή σχέση. «Το ένα πράγμα οδηγούσε στο άλλο», είπε ο Μασκ σε συνέντευξη.

Η θετή του κόρη, Γιάνα, απέκτησε μαζί του ένα παιδί σε ηλικία περίπου 20 ετών. Η ίδια έχει απεξαρτηθεί πλήρως εδώ και χρόνια από τα ναρκωτικά, ενώ όπως υπογράμμισε η ίδια η ζωή της άλλαξε μετά την απόκτηση παιδιών.

Νέες καταγγελίες

Το 2022, όμως, ο γιος τους – σε ηλικία 5 ετών τότε- ανέφερε ότι δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση από τον πατέρα του. «Είπε, “ο μπαμπάς τον ψαχουλεύει στα οπίσθια”», ανέφερε σε μήνυμα η Μπεζουιντενχάουτ – γιαγιά του αγοριού – σε έναν συγγενή. «Φώναξε, ‘όχι μπαμπά’», πρόσθετε.

Μία κοινωνική λειτουργός επιχείρησε να συναντηθεί με μέλη της οικογένειας και να συζητήσει για το συμβάν, ωστόσο δεν ήταν συνεργάσιμοι, για αυτό και κάλεσε την αστυνομία.

Οι Αρχές ξεκίνησαν να ερευνούν την υπόθεση για καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Όμως, οι εισαγγελείς έβαλαν την υπόθεση στο αρχείο λόγω ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων.

Ο Έρολ Μασκ για την εν λόγω υπόθεση σχολίασε, ότι «δεν υπήρχαν στοιχεία, επειδή αυτό είναι ανοησία».

Ο ρόλος του Ίλον Μασκ

Ο Ίλον Μασκ απέφευγε να έχει επικοινωνία με τον πατέρα του. Στη βιογραφία του έκανε ξεκάθαρη την αποξένωση που είχαν οι δύο άνδρες μεταξύ τους. Το 2023, ο ιδιοκτήτης του X προέβη σε ένα σπάνιο σχόλιο στα social media σχετικά με τη σχέση τους.

Απαντώντας σε μια ανάρτηση σχετικά με το οικονομικό του υπόβαθρο, ο Ίλον Μασκ είπε ότι ένας όρος που έθεσαν αυτός και ο Κίμπαλ Μασκ για να υποστηρίξουν τον πατέρα τους ήταν ο Έρολ Μασκ να μην επιδείξει κακή συμπεριφορά. Ο πατέρας τους «παρόλα αυτά το έκανε», έγραψε χαρακτηριστικά ο δισεκατομμυριούχος.

Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι Times, πολλές φορές ο Ίλον Μασκ στήριζε τα βιολογικά και τα θετά του αδέρφια, κυρίως οικονομίκα.