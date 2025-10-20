Μισός αιώνας ελληνικής εξωτερικής πολιτικής αποτυπώνεται σε μια ξεχωριστή, ιστορική έκδοση που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 26 Οκτωβρίου με «ΤΟ ΒΗΜΑ».

Η ειδική έκδοση «Μεταπολίτευση 1974–2024: 50 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής» συγκεντρώνει το σύνολο των εισηγήσεων, ομιλιών και παρεμβάσεων που παρουσιάστηκαν στο ομώνυμο συνέδριο που διοργάνωσε «ΤΟ ΒΗΜΑ» σε συνεργασία με το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Πρόκειται για ένα διήμερο συνέδριο–ορόσημο, όπου ηγετικές προσωπικότητες από την πολιτική, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη διπλωματία αποτίμησαν τη διαδρομή της Ελλάδας στον διεθνή στίβο από τη Μεταπολίτευση έως σήμερα. Οι κορυφαίοι πρωταγωνιστές της εξωτερικής πολιτικής, από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή έως τον 21ο αιώνα, μίλησαν για τις επιτυχίες, τις αστοχίες, τα διδάγματα και τις προκλήσεις του μέλλοντος, φωτίζοντας τις κρίσιμες αποφάσεις που διαμόρφωσαν την πορεία της χώρας.

Η καλαίσθητη έκδοση, υπό την επιμέλεια των καθηγητών Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, Αθανασίου Πλατιά και Χρήστου Χατζηεμμανουήλ, καταγράφει:

Αναλύσεις κορυφαίων πολιτικών προσωπικοτήτων για τα κέρδη και τις απώλειες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής (1974–2024).

Παρουσίαση κρίσιμων στρατηγικών επιλογών και αποφάσεων που καθόρισαν τη διεθνή θέση της Ελλάδας.

Προβληματισμούς και εκτιμήσεις για τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας.

Αποκαλυπτικά παρασκήνια και προσωπικές μαρτυρίες από ανθρώπους που έζησαν κομβικές στιγμές της διπλωματικής ιστορίας.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες του συνεδρίου περιλαμβάνονται πολιτικοί αρχηγοί, πρώην πρωθυπουργοί, υπουργοί Εξωτερικών, ακαδημαϊκοί και διπλωμάτες, όπως οι Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Κυριάκος Μητσοτάκης, Αντώνης Σαμαράς, Αλέξης Τσίπρας, Ευάγγελος Βενιζέλος, Νίκος Δένδιας, Γιώργος Α. Παπανδρέου, Νίκος Κοτζιάς, Προκόπιος Παυλόπουλος, και δεκάδες άλλοι που σφράγισαν με την παρουσία και τις απόψεις τους τη δημόσια συζήτηση για τον ρόλο της Ελλάδας στον κόσμο.

Το συνέδριο αποτέλεσε την αφετηρία μιας νέας ετήσιας πρωτοβουλίας, με τον γενικό τίτλο «Αθήνα: Διάλογοι για την Πολιτική», που θα συνδιοργανώνουν κάθε χρόνο η εφημερίδα «Το Βήμα», το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης μέσα από τη ματιά εκείνων που τη χάραξαν — μια έκδοση–τεκμήριο για τη σύγχρονη ιστορία και τη διπλωματία της χώρας.

Αυτή την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, αποκλειστικά με «ΤΟ ΒΗΜΑ».