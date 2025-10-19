Την παράδοση από το Κίεβο του πλήρους ελέγχου της περιφέρειας του Ντονέτσκ στη Μόσχα, απαίτησε ο ρώσος πρόεδρος,κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον αμερικανό ομόλογό του, την περασμένη εβδομάδα, ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μεταδίδει η Washington Post, επικαλούμενη δύο ανώτερους αξιωματούχους με γνώση των λεπτομερειών της συνομιλίας.

Η απαίτηση αυτή, σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, δείχνει πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν υποχωρεί από τις μακροχρόνιες θέσεις του, παρά την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία.

Ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το Κρεμλίνο απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό των πληροφοριών αυτών.

Ο Πούτιν προσπαθεί εδώ και 11 χρόνια να κατακτήσει πλήρως την περιοχή, χωρίς επιτυχία, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν οχυρωθεί βαθιά, θεωρώντας το Ντονέτσκ κομβικό ανάχωμα ενάντια σε μια ταχεία ρωσική προέλαση προς το Κίεβο.

«Θα παραχωρούσε άλλα εδάφη με αντάλλαγμα το Ντονέτσκ»

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Πούτιν φέρεται να πρότεινε ότι θα ήταν διατεθειμένος να παραχωρήσει τμήματα των περιοχών Ζαπορίζια και Χερσώνα, τις οποίες ελέγχει μερικώς, με αντάλλαγμα την πλήρη κυριαρχία στο Ντονέτσκ.

Η πρόταση αυτή θεωρείται λιγότερο φιλόδοξη από εκείνη που είχε παρουσιάσει ο ρώσος πρόεδρος, τον περασμένο Αύγουστο, στη σύνοδο του Άνκορατζ στην Αλάσκα, με τον Τραμπ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου είδαν την αλλαγή αυτή ως «ένδειξη προόδου», ωστόσο ευρωπαίοι διπλωμάτες εκτιμούν το αντίθετο.

«Είναι σαν να τους πουλά το ίδιο τους το πόδι, σε αντάλλαγμα για το τίποτα», σχολίασε χαρακτηριστικά ανώτερος ευρωπαίος διπλωμάτης.

Ο Τραμπ δεν υιοθέτησε δημόσια το ρωσικό αίτημα

Ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε δημόσια στην απαίτηση του Πούτιν για το Ντονέτσκ και δεν την υιοθέτησε στη δήλωση που έκανε την Παρασκευή, μετά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στην ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Ήρθε η ώρα να σταματήσει το αίμα και να γίνει μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ! Αρκετό αίμα έχει χυθεί, με τα σύνορα να καθορίζονται από πόλεμο και σπλάχνα. Ας σταματήσουν εκεί που βρίσκονται. Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη νίκη και ας αποφασίσει η Ιστορία».

Ο Τραμπ και ο Πούτιν αναμένεται να συναντηθούν τις επόμενες εβδομάδες, στη Βουδαπέστη, στο πλαίσιο ενός νέου γύρου διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Ουκρανία «έφυγε με άδεια χέρια» από τη συνάντηση

Η ουκρανική αντιπροσωπεία ήλπιζε να εξασφαλίσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk, στη συνάντηση της Παρασκευής, ωστόσο δεν απέσπασε καμία νέα στρατιωτική βοήθεια.

Πληροφορίες από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστείλει τα όπλα, αλλά υποχώρησε μετά την τηλεφωνική συνομιλία της Πέμπτης με τον Πούτιν.

Μιλώντας πλάι στον Ζελένσκι, ο Τραμπ είπε πως ελπίζει να τερματιστεί ο πόλεμος, χωρίς να χρειαστεί η αποστολή των πυραύλων.

Το αδιέξοδο στο μέτωπο

Οι γραμμές του μετώπου παραμένουν στάσιμες τον τελευταίο χρόνο, χωρίς σημαντικά κέρδη για καμία πλευρά.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, ενώ η πλήρης εισβολή ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου του 2022.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει ακόμη έναν σκληρό χειμώνα, με τη Μόσχα να συνεχίζει τα πλήγματα στις ενεργειακές της υποδομές, τακτική που πλέον ακολουθεί και το Κίεβο εναντίον ρωσικών στόχων.

Η διπλωματική προετοιμασία για τη σύνοδο της Βουδαπέστης

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έχει αναλάβει τον συντονισμό της επικείμενης συνάντησης Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη, την οποία το Κίεβο έχει χαιρετίσει ως πιθανή ευκαιρία για αποκλιμάκωση.

Η Ουκρανία έχει υποστηρίξει την πρόταση Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στα υφιστάμενα μέτωπα, πριν από την έναρξη ευρύτερων διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, ουκρανοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν πως η Ρωσία είναι πιθανό να διατηρήσει de facto τον έλεγχο των εδαφών που έχει καταλάβει και επιδιώκουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και τους ευρωπαίους συμμάχους τους.

«Η Ουκρανία δε θα δώσει ποτέ στους τρομοκράτες καμία ανταμοιβή για τα εγκλήματά τους»

Να απορρίψουν οποιαδήποτε πολιτική κατευνασμού έναντι της Ρωσίας προέτρεψε σήμερα τους συμμάχους του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την επιστροφή του από την Ουάσινγκτον.

«Η Ουκρανία δε θα δώσει ποτέ στους τρομοκράτες καμία ανταμοιβή για τα εγκλήματά τους και βασιζόμαστε στους εταίρους μας να τηρήσουν αυτή τη στάση», έγραψε ο ουκρανός πρόεδρος στο Telegram, ζητώντας από τους ευρωπαίους και τους αμερικανούς συμμάχους του να λάβουν «αποφασιστικά μέτρα» και να πραγματοποιηθεί «στο άμεσο μέλλον» συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων, μιας ομάδας – κυρίως – ευρωπαϊκών χωρών, που παρέχουν βοήθεια στην Ουκρανία. «Χρειαζόμαστε ισχυρές κοινές θέσεις στην Ευρώπη», υποστήριξε.

Εκατέρωθεν επιθέσεις με θύματα και ζημιές

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και περισσότεροι από 12 τραυματίστηκαν, σε ρωσικές επιδρομές στην ανατολική και κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, βομβαρδίζει τακτικά διυλιστήρια πετρελαίου και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία.

Σήμερα, ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ανάγκασε ένα εργοστάσιο που ανήκει στον ρωσικό κολοσσό φυσικού αερίου Gazprom, στην περιοχή του Όρενμπουργκ, να σταματήσει τη διύλιση από ένα μεγάλο γειτονικό κοίτασμα στο Καζακστάν, ανακοίνωσαν οι αρχές του Καζακστάν.

Δυτικές εταιρείες όπως η Shell, η Eni και η Chevron κατέχουν πλειοψηφικό μερίδιο στο κοίτασμα Καρατσαγκανάκ, του οποίου το φυσικό αέριο διυλίζεται, κυρίως στη Ρωσία.

Στο μέτωπο, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα την κατάληψη ακόμη δύο χωριών στις επαρχίες Ντονέτσκ και Ζαπορίζια.

Και οι δύο πλευρές επεσήμαναν ότι αναχαίτισαν δεκάδες drones που εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.