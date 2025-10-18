Το «Power to the people» (Εξουσία στον λαό) ήταν ένα από τα πιο πολιτικά τραγούδια που ηχογράφησε ο Τζον Λένον, το 1971. Το τραγούδι ακουγόταν κατά κόρον στις διαδηλώσεις εναντίον του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον, του οποίου η κυβέρνηση, ασκούσε βίαιη καταστολή εναντίον όσων διαμαρτύρονταν κατά του πολέμου του Βιετνάμ.

Το τραγούδι του Λένον πιθανώς να ξανακουστεί σήμερα Σάββατο στις διαδηλώσεις που αναμένεται να διεξαχθούν σε 2.500 πόλεις των ΗΠΑ -αλλά και του Καναδά- με κεντρικό σύνθημα «No Kings» («Όχι Βασιλιάδες») και στις οποίες εκτιμάται ότι θα συμμετάσχουν εκατομμύρια πολίτες. Η ιδέα πίσω από το σύνθημα είναι η άρνηση των Αμερικανών να αποδεχθούν το «μοναρχικό» σύστημα εξουσίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Όσοι θα λάβουν μέρος στις διαμαρτυρίες επικρίνουν τον Τραμπ ότι επιχειρεί να παρακάμψει τη δικαιοσύνη, να αγνοήσει τους θεσμούς και να υπονομεύσει τη δημοκρατία. Η διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών στις ΗΠΑ, η κατάργηση πολλών κοινωνικών προγραμμάτων, οι μαζικές επιχειρήσεις εναντίον των μεταναστών είναι ορισμένες από τις αιτίες που κατεβάζουν τους Αμερικανούς στους δρόμους.

Στο κίνημα «Νο Kings» – που έχει ως σύνθημα στην ιστοσελίδα του το «Ούτε θρόνοι, ούτε στέμματα, ούτε βασιλιάδες» – πρωτοστατούν οργανώσεις όπως η Indivisible, που δημιουργήθηκε το 2016, όταν ο Τραμπ εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος των ΗΠΑ, και η οποία έχει στόχο την προάσπιση της δημοκρατίας, καθώς και η Αμερικανική Ομοσπονδία Δημοσίων Υπαλλήλων (AFGE). Kαι οι δύο οργανώσεις δήλωσαν στο ΤΙΜΕ, ότι το παρατεταμένο «shutdown» (αναστολή της λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης) απαιτεί ακόμη πιο μαζική συμμετοχή πολιτών στις διαμαρτυρίες. «Το κλείσιμο της κυβέρνησης αποτελεί άλλη μια αυταρχική επίδειξη ισχύος από αυτή την κυβέρνηση», ανέφερε η AFGE, καλώντας τα 820.000 μέλη της να συμμετάσχουν στις πορείες.

Το Κίνημα 50501

Σημαντικό ρόλο στην οργάνωση των διαμαρτυριών, διαδραματίζει και το «Κίνημα 50501» – συντομογραφία που σημαίνει «50 πολιτείες, 50 διαμαρτυρίες, 1 κίνημα». Στις 14 Ιουνίου, ανήμερα των 79ων γενεθλίων του Τραμπ και ημέρα που στην Ουάσιγκτον έγινε μεγάλη στρατιωτική παρέλαση προς τιμήν των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, το «Κίνημα 50501» οργάνωσε την πρώτη μαζική διαμαρτυρία με το σύνθημα «No Kings». Περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια Αμερικανοί κατέκλυσαν τότε, μικρές και μεγάλες πόλεις στις ΗΠΑ – τη Φιλαδέλφεια, το Σιάτλ, το Όστιν και το Λος Άντζελες, αλλά όχι την Ουάσιγκτον, όπου δεν έγινε πορεία διαμαρτυρίας λόγω της στρατιωτικής παρέλασης -, καταγγέλλοντας την επικίνδυνη διεύρυνση των εξουσιών του προέδρου Τραμπ.

Εκείνες οι κινητοποιήσεις, οι οποίες έστειλαν μήνυμα «αντίστασης απέναντι στον αυταρχισμό του Τραμπ, την πολιτική του υπέρ των δισεκατομμυριούχων και τη στρατιωτικοποίηση των πόλεων», εξελίχθηκαν στη μαζικότερη αντικυβερνητική διαμαρτυρία μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο για τη δεύτερη προεδρική του θητεία.

Οι διοργανωτές των σημερινών διαμαρτυριών τονίζουν ότι αναμένουν εκατομμύρια πολίτες να υψώσουν ξανά τη φωνή τους για να θυμίσουν στον κόσμο ότι η Αμερική δεν έχει βασιλιάδες· και ότι η εξουσία ανήκει στον λαό. Επιμένουν ότι και οι σημερινές κινητοποιήσεις θα είναι ειρηνικές. Η κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί έξω από το Καπιτώλιο, στην Ουάσιγκτον, με ομιλίες του Δημοκρατικού γερουσιαστή Κρις Μέρφι και εκπροσώπων οργανώσεων όπως η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU) και η οργάνωση για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων Human Rights Campaign.

Παραμένει πάντως ασαφές αν θα είναι παρούσα η Εθνοφρουρά, η οποία έχει αναπτυχθεί, με εντολή του Τραμπ, στην Ουάσιγκτον «για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας». Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η συμμετοχή στις σημερινές διαμαρτυρίες, αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από εκείνη των συγκεντρώσεων του Ιουνίου.

Ενόψει των διαδηλώσεων, ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές τις χαρακτήρισαν αντιαμερικανικές, υποστηρίζοντας ότι αυτές ευθύνονται για την παράταση του κυβερνητικού «λουκέτου». Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις θα βρίθουν «από Δημοκρατικούς που υποστηρίζουν τη Χαμάς αλλά και μέλη του κινήματος Antifa».

Μεταξύ αυτών που εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους στις σημερινές κινητοποιήσεις, είναι και ο πολυβραβευμένος ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο, γνωστός για τη δριμεία κριτική του στον Τραμπ, ο οποίος κάλεσε τους Αμερικανούς να κατεβούν ξανά στους δρόμους.