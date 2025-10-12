Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 12 Οκτωβρίου, στη Δράμα, στην περιοχή του Βώλακα. Ένας ανήλικος έχασε τη ζωή του, ενά ακόμα ένας βρίσκεται σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Πώς έγινε το ατύχημα;

Τέσσερα ανήλικα αγόρια, κάτοικοι της περιοχής, 13, 14 και 15 ετών οδηγούσαν στους δρόμους του χωριού, αγροτικό όχημα.

Κάποια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, άρχισαν να κινούνται στα ορεινά του Βώλακα. Το αυτοκίνητο ντελαπάρισε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός. Ακόμα, ένας από τους επιβάτες χτύπησε στο κεφάλι και στα πόδια, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας.

Τα άλλα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για το περιστατικό.