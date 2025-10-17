Τραγικό τροχαίο δυστύχημα συνέβη το πρωί της Παρασκευής (17/10) στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, μεταξύ Αφιδνών και του κόμβου Πολυδρόσου.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα ξημερώματα, δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν μετωπικά. Οι εικόνες από τα σμπαραλιασμένα αυτοκίνητα αποτυπώνουν την σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Στο ένα όχημα επέβαιναν πέντε Πακιστανοί, ενώ στο άλλο ένας ημεδαπός.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ασθενοφόρα , δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας.

«Μετωπική η σύγκρουση – Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο»

Δύο από τους επιβάτες ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αθήνας. Ένας από αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, παραλήφθηκε χωρίς αισθήσεις, οι γιατροί όμως κατάφεραν να τον επαναφέρουν και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος.

Ο οδηγός του γερανού που κλήθηκε για την απομάκρυνση των οχημάτων ανέφερε στο ΒΗΜΑ: «Στις 07:15 έβγαλα τα δύο αυτοκίνητα. Το ένα ήταν μέσα στο άλλο, μετωπική ήταν η σύγκρουση»,

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Τροχαίας, το δυστύχημα συνέβη όταν το αυτοκίνητο με τους πέντε επιβάτες, που κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα, φαίνεται να έχασε τον έλεγχο και να μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε μετωπικά με το δεύτερο όχημα.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η περιοχή του δυστυχήματος παρέμεινε αποκλεισμένη για αρκετή ώρα.

Δείτε εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα