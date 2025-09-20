Αλλη μία θεατρική σεζόν ξεκινά και το θεατρόφιλο κοινό ήδη έχει κάνει τον προγραμματισμό του ώστε να μην χάσει τις παραστάσεις που επιθυμεί να δει.

Αυτό δείχνουν τα απανωτά sold out πριν ακόμη τις επίσημες πρεμιέρες και οι προσθήκες επιπλέον ημερομηνιών προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση στις πιο hot παραγωγές.

Από «Το πάρτυ της ζωής μου» της Ελένης Ράντου στο οποίο δεν υπάρχει ούτε ένα εισιτήριο μέχρι και τον Ιανουάριο, έως τον «Φάουστ» του Άρη Μπινιάρη και «Το τέλος του παιχνιδιού» με πρωταγωνιστές τους Χρυσοστόμου και Παπαδημητρίου, αυτές είναι οι πιο πολυπόθητες παραστάσεις των επόμενων μηνών. Σπεύσατε για εισιτήρια.

Το πάρτυ της ζωής μου

Η μόνη περίπτωση να εξασφαλίσει κανείς εισιτήριο για την παράσταση-θρίαμβο της Ελένης Ράντου, που μετρά εκατοντάδες συνεχόμενα «sold out» και την οποία έχουν δει πάνω από 150.000 θεατές σε Αθήνα, Κύπρο και Θεσσαλονίκη, θα ήταν να ελπίζει σε κάποια ακύρωση της τελευταίας στιγμής.

Sold out μέχρι και την τελευταία μέρα (Ιανουάριο), ο μονόλογος που ερμηνεύει η αγαπημένη ηθοποιός και συνοδεύουν μουσικά η Μιρέλλα Πάχου (τραγουδά, παίζει ακορντεόν κ.ά) και ο Αλέξανδρος Ιακώβου (παίζει βιολί).

Εμπνευσμένο από το θεατρικό «Every Brilliant Thing» των Ντάνκαν Μακμίλαν και Τζόνυ Ντόναχιου, αλλά σε κείμενο της ίδιας της ηθοποιού προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα, το «Πάρτυ της ζωής μου» είναι μια γλυκόπικρη εξιστόρηση των γεγονότων της ζωής μιας γυναίκας από την ηλικία των 7 μέχρι σήμερα.

Όλα ξεκινούν μετά την απόπειρα αυτοκτονίας της μητέρας της, η οποία την σημάδεψε σε τέτοιο βαθμό ώστε να ξεκινήσει ως κοριτσάκι μία λίστα με υπέροχα πράγματα για τα οποία αξίζει να ζει κανείς. Με αυτόν τον τρόπο ελπίζει ότι θα σώσει τη μητέρα της από την κατάθλιψη.

Η παράσταση που σκηνοθετεί ο Ανέστης Αζάς, ξεκινά λίγο πριν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, περνά στην αντιπολίτευση, τους σεισμούς του ’81 και του ’99, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα γεγονότα μετά την δολοφονία Γρηγορόπουλου, την καραντίνα, κ.ά., με φόντο την δύσκολη σχέση μάνας και κόρης. Ένα ταξίδι με το οποίο μπορεί να ταυτιστεί η πλειονότητα των θεατών.

Από 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Διάνα.

Ανεξάρτητα Κράτη

Βρισκόμαστε στο μακρινό 1978. Μια νεαρή, φέρελπις δημοσιογράφος, η Μαρία Θεοφίλου (την ενσαρκώνει η Άλκυστις Ζιρώ) εντάσσεται στο προσωπικό μεγάλης εφημερίδας στην Ελλάδα ζητώντας δουλειά.

Εκεί, γίνεται μάρτυρας και στη συνέχεια κομμάτι της δυναμικής που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στους συναδέλφους, σε μια εποχή όπου οι κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές ήταν ραγδαίες, συνοδευόμενες από εντάσεις και συγκρούσεις.

Μέσα σε όλο αυτό και καταλύτης για την επαγγελματική ενηλικίωση της νεαρής είναι ο χειρισμός μιας υπόθεσης από τους δημοσιογράφους της εφημερίδας.

Ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος και ο Γιώργος Παλούμπης φέρνουν στο φως την αληθινή ιστορία του έντονα πολιτικοποιημένου γιατρού Βασίλη Τσιρώνη, ο οποίος ταμπουρώθηκε μαζί με την οικογένειά του στο διαμέρισμά τους, κηρύσσοντάς το ανεξάρτητο κράτος.

Μετά από 8 μήνες η αστυνομία κάνει έφοδο και ο γιατρός βρίσκεται νεκρός. Οι αρχές κάνουν λόγο για αυτοκτονία, ενώ η οικογένειά του υποστηρίζει πως επρόκειτο για δολοφονία.

Η Μαρία αναλαμβάνει την δημοσιογραφική διερεύνηση της υπόθεσης, αλλά αντιμετωπίζει εμπόδια και προσκόμματα.

Από 5 Οκτωβρίου στο Θέατρο Χώρα

Η φάλαινα

Μετά την τεράστια παγκόσμια επιτυχία που είχε η κινηματογραφική μεταφορά του, η οποία χάρισε και στον πρωταγωνιστή Μπρένταν Φρέιζερ το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 2023, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης ανέλαβε να παρουσιάσει στο αθηναϊκό κοινό το θεατρικό έργο «Η ΦΑΛΑΙΝΑ» του Σάμιουελ Ντι Χάντερ.

Μία απόφαση που τον δικαίωσε μία και κατόρθωσε να κάνει στην διάρκεια της περυσινής θεατρικής χρονιάς 155 συνεχόμενα sold out.

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης σκηνοθετεί τον εαυτό του, και ένα καστ 4 ακόμη ηθοποιών, στην παρουσίαση της ιστορίας του Τσάρλι, ενός αυτοκαταστροφικού, νοσηρά παχύσαρκου καθηγητή αγγλικών, που έχει χάσει κάθε επαφή με τον έξω κόσμο, μαζί και κάθε επιθυμία να συνεχίζει να βρίσκεται εν ζωή.

Παλεύει να συμφιλιωθεί με την αποξενωμένη κόρη του, η οποία δεν μπορεί να του συγχωρέσει ότι άφησε την οικογένειά του για να ζήσει με τον έρωτα της ζωής του, έναν Μορμόνο φοιτητή του που πέθανε από αδιευκρίνιστα αίτια.

Μοναδική σύμμαχός του η νοσοκόμα που τον φροντίζει και προσπαθεί να τον κάνει να παλέψει για την επιβίωσή του.

Από 15 Οκτωβρίου στο Θέατρο Νέος Ακάδημος.

Τέλος του παιχνιδιού

Πριν από 8 χρόνια, στις «Πέτρες στις τσέπες του», οι συμπρωταγωνιστές Μάκης Παπαδημητρίου και Γιώργος Χρυσοστόμου έπαιζαν μπάσκετ επί σκηνής ενώ παράλληλα μοιράζονταν τα όνειρα των ηρώων που ενσάρκωναν.

Σήμερα, στην πολυαναμενόμενη θεατρική τους επανασύνδεση -η ζήτηση για εισιτήρια, πριν ακόμη από την πρεμιέρα ήταν τόσο αυξημένη που η παραγωγή πρόσθεσε επιπλέον μέρα παραστάσεων-, οι δυό τους, μαζί με άλλους δύο, κλεισμένοι σε ένα κλειστοφοβικό δωμάτιο, ως τελευταίοι επιζήσαντες μιας καταστροφής στον έξω κόσμο -όπως οι ίδιοι πιστεύουν-, παίζουν και πάλι ένα παιχνίδι περιμένοντας -όχι τον Γκοντό-, αλλά τον θάνατο.

Το αριστούργημα του Μπέκετ σκηνοθετεί ο Μάκης Παπαδημητρίου, εστιάζοντας στον βαθιά ανθρώπινο πυρήνα του έργου, που φιλοδοξεί να φέρει και πάλι στο προσκήνιο τα αναπάντητα ερωτήματα της ύπαρξης.

Από 13 Οκτωβρίου στο Θέατρο Ιλίσια.

Βρυκόλακες

Στα νορβηγικά και με αγγλικούς υπέρτιτλους θα ακουστεί φέτος ο Ίψεν στο Θέατρο Ψυρρή, καθώς η Λένα Κιτσοπούλου αποφάσισε να ανεβάσει τους Βρυκόλακες στην πρωτότυπη γλώσσα.

Μάλιστα, για να αντεπεξέλθουν σε αυτό η ίδια η σκηνοθέτρια που πρωταγωνιστεί στην παράσταση μαζί με τους Πανό Παπαδόπουλο, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Θοδωρή Σκυφτούλη και Γαλήνη Χατζηπασχάλη ολοκλήρωσαν μαθήματα ταχείας εκμάθησης της νορβηγικής σε πρόγραμμα στο Όσλο.

Το έργο του 1881, που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για την εποχή του, εξετάζει την υποκρισία της αστικής ηθικής και τη σκοτεινή κληρονομιά που βαραίνει τις επόμενες γενιές. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ελένα Άλβινγκ, η οποία επιχειρεί να τιμήσει τη μνήμη του νεκρού συζύγου της εγκαινιάζοντας ένα ορφανοτροφείο, ελπίζοντας ότι έτσι θα καλύψει τα μυστικά και τις αμαρτίες του παρελθόντος.

Η επιστροφή του γιου της Όσβαλντ, ο πάστορας Μάντερς, η Ρεγγίνα και ο ξυλουργός Ένγκστραντ εμπλέκονται σε μια αλληλουχία αποκαλύψεων που γκρεμίζουν κάθε ψευδαίσθηση.

Για την παράσταση στο σκηνοθετικό της σημείωμα γράφει η Λένα Κιτσοπούλου: «Πρόκληση για την πρόκληση, λοιπόν, αντίδραση για την αντίδραση, αυτό προτείνουμε με το σπουδαίο αυτό έργο του Ίψεν που μιλάει για βρυκολακιασμένους εγκεφάλους και μας κάνει λόγω αυτού να αναρωτιόμαστε πόσο καλά ήξερε την Ελλάδα αυτός ο συγγραφέας.

Εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να καταφέρουμε να βάλουμε κι εμείς το λιθαράκι μας, ώστε να δυναμώσει το μίσος στις ψυχές σας για όλο αυτό που βιώνετε καθημερινά στη ζωή σας. Θέλει μίσος και μόνο μίσος η ψυχική μας υγεία αυτή τη στιγμή.

Στην παράσταση, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και τον μέσο θεατή, τον μέσο και προς τα κάτω εγκέφαλο, εμφανίζονται εκτός από εμάς, ξυλοπόδαροι, γυναίκες – λάστιχα (μιας και άντρες – λάστιχα δεν υπάρχουν, είναι πολύ γυναικοκρατούμενο το επάγγελμα αυτό, δίνει ακόμα μεγάλο αγώνα ο άντρας – λάστιχο για να ισοσταθμίσει, παλεύουν οι καημένοι, παλεύουν, είναι ασύλληπτος ο ρατσισμός) και γίνονται δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει ενεργά, θέλοντας και μη, το κοινό».

Από 30 Οκτωβρίου στο Θέατρο Ψυρρή.

Η μηχανή του Τούρινγκ

Μετά από δύο χρόνια συνεχών επιτυχιών και εκατοντάδες παραστάσεις που γέμισαν ασφυκτικά θέατρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο, η παράσταση επιστρέφει για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων στο Θέατρο Βασιλάκου.

Σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, ο Ορφέας Αυγουστίδης ενσαρκώνει τον Άλαν Τούρινγκ, τον ιδιοφυή μαθηματικό που αποκρυπτογράφησε τον κώδικα των Ναζί και άνοιξε τον δρόμο για τη γέννηση της σύγχρονης πληροφορικής.

Η δράση μάς μεταφέρει στο 1954, λίγο πριν από το τέλος του επιστήμονα, σε μια περίοδο κατ’ οίκον περιορισμού και αναγκαστικής θεραπείας.

Όσα βλέπει το κοινό δεν είναι παρά θραύσματα μνήμης που αναδύονται στο μυαλό του, μια τελευταία προσπάθεια επικοινωνίας με όσους δεν μπόρεσαν να τον καταλάβουν τότε, αλλά και με εμάς σήμερα.

Το έργο του Μπενουά Σολέ ξεδιπλώνεται σαν αναδρομή: σχολικά χρόνια, στιγμές ταπείνωσης, μεγάλες ανακαλύψεις, μυστικές αποστολές στη διάρκεια του πολέμου, προσωπικές απώλειες.

Εκτός από τον Τούρινγκ, ο Ορφέας Αυγουστίδης αναλαμβάνει να ζωντανέψει και όλα τα πρόσωπα που καθόρισαν τη διαδρομή του, αλλάζοντας ύφος, ρυθμό και εκφράσεις με ακρίβεια και συγκίνηση.

Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Βασιλάκου.

Festen

Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της περσινής χρονιάς, μία παράσταση στην οποία οι θεατές καλούνται να συμμετάσχουν ως επισκέπτες σε γιορτή, τo Festen του Τόμας Βίντερμπεργκ μετά από 30.000 χιλιάδες εισητήρια σε 120 sold out παραστάσεις, συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία στο Θέατρο Άλμα για 2η χρονιά, σε δραματουργική επεξεργασία – σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα οικογενειακό ξενοδοχείο, όπου συγγενείς και φίλοι έχουν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν τα γενέθλια του πατέρα της οικογένειας.

Το κλίμα στην αρχή θυμίζει χαρούμενη γιορτή καθώς όμως η συνάντηση προχωράει, το δείπνο προχωρά, ο πρωτότοκος γιος παίρνει τον λόγο για να κάνει μια πρόποση. Αντί όμως για εγκώμια, αποκαλύπτει ένα τρομακτικό μυστικό: περιγράφει ότι ο ίδιος και η αδελφή του, η οποία έχει πεθάνει, υπήρξαν για χρόνια θύματα κακοποίησης από τον εορτάζοντα πατέρα. Η καταγγελία σπάει τη βιτρίνα της οικογενειακής ευτυχίας και φέρνει στην επιφάνεια την κρυφή βία και την υποκρισία που κρύβονταν πίσω από τα χαμόγελα.

Οι καλεσμένοι παγώνουν, κάποιοι αρνούνται να πιστέψουν, άλλοι προσπαθούν να σώσουν τα προσχήματα. Η μητέρα, οι φίλοι, οι συγγενείς, όλοι αναγκάζονται να διαλέξουν στάση: να σιωπήσουν, να αμφισβητήσουν ή να στηρίξουν τον γιο.

Από 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άλμα.

Misery

Το εμβληματικό Misery του Στίβεν Κινγκ σκηνοθετεί η Ελένη Καρακούλη στο Θέατρο Άνεσις.

Η υπόθεση λίγο πολύ γνωστή. Ο διάσημος συγγραφέας Πωλ Σέλντον σώζεται από ένα αυτοκινητικό ατύχημα από την «νούμερο ένα θαυμάστριά του», Άννι Γουιλκς. Ανίκανος να κινηθεί, σταδιακά συνειδητοποιεί πως είναι εγκλωβισμένος σε ένα απομονωμένο σπίτι, στη μέση μιας χιονοθύελλας, από μια διαταραγμένη γυναίκα που δεν σκοπεύει να τον αφήσει να φύγει ποτέ.

Την ιδιόρρυθμη stalker Άννι Γουίλκς που κινείται μεταξύ λατρείας και ακραίας βίας και ταυτίζεται με την Μίζερι, ενσαρκώνει η Φιλαρέτη Κομνηνού, ενώ τον συγγραφέα, που βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιο επικίνδυνη παγίδα της ζωής του, υποδύεται ο Αναστάσης Ροϊλός.

Από 27 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άνεσις.

#Cancel

Οι Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Θανάσης Κουρλαμπάς, ακολουθούν τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μανώλη Δούνια και παρουσιάζουν το #Cancel του Ντέιβιντ Άιρλαντ.

Στην καρδιά της ιστορίας, βρίσκονται τρεις χαρακτήρες οι οποίοι συναντιούνται σε ένα άδειο θέατρο. Πρόκειται για τον Τζέι, Αμερικανό ηθοποιό βραβευμένο με Όσκαρ, που επιδιώκει να επανασυνδεθεί με τις ιρλανδικές του ρίζες, τον Λη, φιλόδοξο Άγγλο σκηνοθέτη που δεν διστάζει να ξεπεράσει όρια για να διακριθεί και τη Ρουθ, μια δυναμική συγγραφέα από τη Βόρεια Ιρλανδία, αποφασισμένη να ακουστεί σε έναν κόσμο που συχνά φιμώνει τις γυναικείες φωνές.

Όλα δείχνουν να πηγαίνουν καλά, μέχρι την στιγμή που αρχίζουν να συζητούν τις προκλήσεις του έργου. Σύντομα οι διαφορές στην ιδεολογία, στην ηθική, στο φύλο και στην καταγωγή μετατρέπουν τη συζήτηση σε πεδίο σύγκρουσης. Οι μάσκες πέφτουν, τα όρια δοκιμάζονται και η πολιτική ορθότητα διαλύεται μέσα σε έναν καταιγισμό αποκαλύψεων, προσβολών και ανατροπών.

Από 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνών

Άρωμα Γυναίκας

Η θεατρική μεταφορά του γνωστού έργου «Άρωμα Γυναίκας», βασισμένου στο ιταλικό μυθιστόρημα «Το σκοτάδι και το μέλι» του Τζιοβάνι Αρπίνο, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, προσφέροντας μια παράσταση γεμάτη συναισθήματα, λεπτές ισορροπίες και απρόβλεπτες αποκαλύψεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Φάουστο (που στην ταινία ενσάρκωσε εμβληματικά ο Αλ Πατσίνο και στο σανίδι αναλαμβάνει ο Άκης Σακελλαρίου), ένας πρώην αξιωματικός που έχει χάσει την όρασή του, αλλά όχι το πάθος του για τη ζωή. Με οξύ πνεύμα, αφοπλιστική ειλικρίνεια και ένα μείγμα γοητείας και πικρίας, αποφασίζει να ξεκινήσει ένα ιδιότυπο ταξίδι στην Ιταλία, αναζητώντας συγκινήσεις που θα του αποδείξουν ότι η ζωή εξακολουθεί να έχει γεύση, άρωμα και προκλήσεις.

Συνοδοιπόρος του σε αυτή την περιπέτεια είναι ο νεαρός στρατιώτης Τσίτσο, που έχει αναλάβει να τον φροντίζει κατά τη διάρκεια μιας άδειας. Καθώς οι δύο άντρες διασχίζουν πόλεις και σταθμούς, μοιράζονται εμπειρίες που τους φέρνουν αντιμέτωπους με τις επιθυμίες, τους φόβους και τα απωθημένα τους.

Η παράσταση, με πλούσια σκηνικά και προσεγμένη μουσική επένδυση, αναδεικνύει το παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα στον ώριμο, έμπειρο άντρα και τον άπειρο στρατιώτη, αλλά και τη βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου να συνδεθεί, να αισθανθεί και να αφήσει το αποτύπωμά του.

Ήδη από την έναρξη της προπώλησης, το ενδιαφέρον του κοινού είναι έντονο, με τις πρώτες παραστάσεις να καταγράφουν αυξημένες κρατήσεις, σημάδι ότι η γοητεία της ιστορίας εξακολουθεί να συγκινεί.

Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βρετανία

Φάουστ

Η παράσταση «Φάουστ», εμπνευσμένη από το αριστούργημα του Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική σεζόν, έπειτα από μια πορεία που κέρδισε κοινό και κριτικούς, για να συνεχίσει το υπαρξιακό ταξίδι του ήρωά της.

Ο Φάουστ αναζητά την απόλυτη γνώση, την αληθινή απόλαυση και την ένταση της ζωής, θυσιάζοντας σταδιακά κάθε ηθικό φραγμό. Το έργο ξετυλίγει την πορεία του ήρωα από τη δίψα για πνευματική υπέρβαση μέχρι την καταβύθιση σε έναν κόσμο όπου το πάθος, η φιλοδοξία και η ματαιοδοξία οδηγούν σε επικίνδυνες αποφάσεις.

Η σύγχρονη σκηνοθετική ματιά του Άρη Μπινιάρη μεταφέρει τον μύθο στο σήμερα, προτείνοντας μια σκηνική γλώσσα που συνδυάζει το ποιητικό κείμενο με στοιχεία σωματικού θεάτρου, ζωντανή μουσική και έντονες εναλλαγές φωτισμού.

Χωρίς να ακολουθεί αυστηρά τη γραμμική αφήγηση του πρωτοτύπου, η παράσταση φωτίζει τις διαχρονικές αγωνίες του ανθρώπου: την επιθυμία για απεριόριστη δύναμη, τον φόβο του θανάτου και την αναζήτηση νοήματος.

Μετά την περσινή του επιτυχία και τις συνεχείς παρατάσεις που προκάλεσε η μεγάλη ζήτηση, το έργο επιστρέφει με ανανεωμένη διανομή, έτοιμο να προσελκύσει ξανά θεατές που επιθυμούν να ζήσουν μια θεατρική εμπειρία όπου η φιλοσοφία συναντά την αισθητηριακή ένταση.

Από 8 Οκτωβρίου στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου