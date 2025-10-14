Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε για άλλη μια φορά τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια δηλώσεων σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι ο Ρώσος ηγέτης απλώς δεν επιθυμεί να τερματίσει τον πόλεμό του στην Ουκρανία και ότι θα συζητήσει την παράδοση Tomahawk στην Ουκρανία με τον Ζελένσκι την Παρασκευή.

«Βόμβες» Τραμπ κατά της Ρωσίας

«Κοιτάξτε, είμαι πολύ απογοητευμένος επειδή ο Βλαντίμιρ και εγώ είχαμε μια πολύ καλή σχέση, πιθανώς εξακολουθούμε να έχουμε», υποστήριξε ο Τραμπ. Όπως συμπλήρωσε: «Πρέπει πραγματικά να διευθετήσει αυτόν τον πόλεμο. Και ξέρετε ότι έχουν μεγάλες ουρές περιμένοντας βενζίνη στη Ρωσία αυτή τη στιγμή… Και ξαφνικά η οικονομία του θα καταρρεύσει».

Ο Αμερικανός πρόεδρος στις δηλώσεις του σχετικά με το ουκρανικό επαναβεβαίωσε μεταξύ άλλων ότι είναι θετικός στο να δοθούν οι Tomahawk στην Ουκρανία, ζήτημα που απασχολεί έντονα όλα τα στρατόπεδα της σύγκρουσης. Η ρωσική πλευρά από την μια πλευρά έχει προσπαθήσει να υποβαθμίσει την αποτελεσματικότητα των Tomahawk υποστηρίζοντας ότι δεν αλλάζει ουσιαστικά κάτι σε τακτικό επίπεδο στα πεδία της μάχης, αλλά από την άλλη όλοι εκτιμούν ότι θα έχει συνολικό αντίκτυπο στον πόλεμο αφού δίνει «βάθος» στις ουκρανικές στοχεύσεις που δεν είχαν μέχρι τώρα και για αυτό έχει φέρει και ρωσικές απειλές περί σηματοδότησης άμεσης εμπλοκής των ΗΠΑ στον πόλεμο σε περίπτωση υλοποίησης της.

Η Ρωσία εμφανίζεται ανήσυχη τελευταία

Η Μόσχα έχει επίσης προειδοποιήσει την Ουάσινγκτον πως το να δοθούν τέτοιοι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο, αποτελεί σοβαρή κλιμάκωση της σύγκρουσης και θα έχει περαιτέρω αντίκτυπο στις ρωσοαμερικανικές σχέσεις που ήδη διανύουν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο εδώ και χρόνια. Οι Tomahawk έχουν βεληνεκές 2.500 χιλιομέτρων και έτσι το Κίεβο μπορεί να χτυπάει ακόμα και μέσα στη Μόσχα ή και σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στόχους που μέχρι τώρα δεν μπορούσε να φτάσει με πυραύλους.

Την Κυριακή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντιμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι το θέμα των Tomahawk προκαλεί «σοβαρή ανησυχία» στη Ρωσία. Όπως δε σημείωσε: «Αυτή είναι πραγματικά μια πολύ δραματική στιγμή όσον αφορά το γεγονός ότι οι εντάσεις κλιμακώνονται από όλες τις πλευρές».

Πυρηνικές απειλές

Τον Σεπτέμβριο, ο Πεσκόφ είχε απορρίψει ότι οι Tomahawk είναι απειλή για την Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι δεν θα μπορούσαν να «αλλάξουν τη δυναμική» του πολέμου. Αλλά στα σχόλιά του την Κυριακή, σημείωσε ότι εάν οι Τόμαχοκ εκτοξευτούν εναντίον της Ρωσίας, η Μόσχα δεν θα μπορεί να ξέρει εάν αυτοί φέρουν πυρηνικές κεφαλές. «Τι πρέπει να σκεφτεί η Ρωσική Ομοσπονδία; Πώς ακριβώς πρέπει να αντιδράσει η Ρωσία;», είπε.

Ο πρώην Ρώσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ στη συνέχεια επανέλαβε τα σχόλια του Πεσκόφ. «Πώς πρέπει να απαντήσει η Ρωσία; Ακριβώς!», δήλωσε ο Μεντβέντεφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η παράδοση αυτών των πυραύλων θα μπορούσε να έχει άσχημη κατάληξη για όλους. Και πρώτα απ’ όλα – για τον ίδιο τον Τραμπ», έγραψε.

Ο Τραμπ θα το συζητήσει και με τον Πούτιν

Ο Τραμπ πάντως στις τελευταίες του δηώσεις για το θέμα πριν λίγο στον Λευκό Οίκο ανέφερε ότι οι Tomahawk θα είναι το θέμα της συνάντησης του με τον Ζελένσκι την Παρασκευή. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται περίπου ένα 24ώρο από αντίστοιχες δηλώσεις, του προέδρου των ΗΠΑ, στις οποίες τόνισε: «Θα ήθελαν να έχουν Tomahawk. Συζητήσαμε για αυτό. Και έτσι θα δούμε. Ίσως μιλήσω με τον Πούτιν για το θέμα πριν πάρω οριστική απόφαση. Μπορεί να του πω: «Κοίτα, αν αυτός ο πόλεμος δεν πρόκειται να διευθετηθεί, εγώ θα τους δώσω Tomahawk». Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Tomahawk είναι ένα «απίστευτο όπλο», που θα αποτελούσε τεράστιο πρόβλημα για την Ρωσία.