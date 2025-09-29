Η Ρωσία ανέφερε ότι θα εξετάσει προσεκτικά αν αμερικανικοί πύραυλοι Tomahawk που πιθανόν να παραδοθούν στην Ουκρανία θα εξαπολύονται χρησιμοποιώντας στρατιωτικά δεδομένα που προμηθεύουν οι ΗΠΑ.

Η Ουάσινγκτον θα εξετάσει ουκρανικό αίτημα

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χθες ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το αίτημα του Κιέβου για απόκτηση πυραύλων Tomahawk που έχουν βεληνεκές 2.500 χλμ, αρκετό για να πλήξουν τη Μόσχα αν εξαπολυθούν από την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ να πουλήσουν πυραύλους Tomahawk σε ευρωπαϊκές χώρες, τους οποίους οι τελευταίες θα στείλουν στην Ουκρανία.

Ο Βανς δήλωσε στην τηλεοπτική εκπομπή Fox News Sunday ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα είναι εκείνος που θα λάβει την «τελική απόφαση» για το αν θα δώσει το πράσινο φως για τη συμφωνία αυτή.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στο παρελθόν ότι δυτικές χώρες θα καταστούν άμεσα εμπλεκόμενα μέρη στον πόλεμο αν προμηθεύσουν στρατιωτικά δεδομένα και πληροφορίες για να μπορεί η Ουκρανία να εξαπολύει πυραύλους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Η Ρωσία αναρωτιέται ποιος θα ελέγχει τους Tomahawk

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Βανς ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε ότι η Ρωσία τα εξετάζει διεξοδικά.

«Το ερώτημα, όπως και πριν, είναι το εξής: ποιός μπορεί να εξαπολύσει αυτούς τους πυραύλους…; Μόνο οι Ουκρανοί μπορούν ή θα πρέπει να το κάνουν Αμερικανοί στρατιώτες; Ποιος ορίζει την επιλογή του στόχου αυτών των πυραύλων; Η αμερικανική πλευρά ή οι ίδιοι οι Ουκρανοί;», πρόσθεσε ο Πεσκόφ λέγοντας ότι απαιτείται μια «πολύ εις βάθος ανάλυση».

Σε κάθε περίπτωση, σχολίασε ο ίδιος-οι πύραυλοι Τόμαχοκ δεν θα φέρουν τα πάνω κάτω.

«Ακόμη κι αν συμβεί αυτό, δεν είναι πανάκεια που μπορεί να αλλάξει την κατάσταση στο μέτωπο για το καθεστώς του Κιέβου αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει μαγικό όπλο. Και είτε είναι οι Τόμαχοκ είτε άλλοι πύραυλοι, δεν θα μπορούν να αλλάξουν τη δυναμική», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Οι ΗΠΑ εμφανίζονται πιο θετικές να επιτρέψουν πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Ο Κιθ Κέλογκ, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στην Ουκρανία, δήλωσε από την πλευρά του ότι ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί πως το Κίεβο μπορεί σήμερα να πραγματοποιήσει πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς με στόχο τη Ρωσία.

«Νομίζω ότι διαβάζοντας τι έχει πει ο Τραμπ και διαβάζοντας τι έχει πει ο αντιπρόεδρος Βανς…και τι είπε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο η απάντηση είναι ναι. Χρησιμοποιήστε την ικανότητα πληγμάτων εις βάθος. Δεν υπάρχει άδυτο», δήλωσε ο Κέλογκ αργότερα χθες στο Fox News.

Αυτές οι δηλώσεις αποτελούν μέρος μιας σημαντικής αλλαγής στον τόνο της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τη σύγκρουση τις τελευταίες ημέρες.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Κίεβο θα μπορούσε να «ανακτήσει το έδαφός του στην αρχική του μορφή και ίσως ακόμη και να προχωρήσει περισσότερο» εναντίον της Ρωσίας, έπειτα από μήνες ισχυρισμών ότι η Ουκρανία, αντίθετα, πιθανότατα θα έπρεπε να παραχωρήσει εδάφη.