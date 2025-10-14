5 το πρωί: Ανάσα ειρήνης για τη Γάζα – Ξανά σε απεργιακό κλοιό η χώρα – Συνταγματικό το νέο πλαίσιο για τον ΝΟΚ
Στο Σαρμ ελ Σέιχ γράφτηκε χθες ένα νέο κεφάλαιο για τη Γάζα. Η διεθνής κοινότητα μίλησε τη γλώσσα της ειρήνης, όμως ο κόσμος κρατά την ανάσα του, περιμένοντας να δει αν αυτή η συμφωνία θα αντέξει τη δοκιμασία του χρόνου.
1
Yπεγράφη στην Αίγυπτο η Συμφωνία Ειρήνης για τη Γάζα
- Η υπογραφή: Περισσότεροι από 20 ηγέτες και υπουργοί Εξωτερικών μετέβησαν χθες στην Αίγυπτο, όπου και υπεγράφη η συμφωνία Ειρήνης για τη Γάζα από τις διαμεσολαβήτριες χώρες, βάσει της οποίας απελευθερώθηκαν 20 εν ζωή όμηροι ενώ επεστράφησαν και τέσσερα από τα 28 άψυχα σώματα ομήρων της Χαμάς.
- Η «ιστορική μέρα»: Η χθεσινή μέρα περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, και την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην ισραηλινή Κνεσέτ. Το βασικότερο μήνυμα που έστειλε από το βήμα ο Τραμπ ήταν ότι η συμφωνία αποτελεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τη νέα Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ μάλιστα αποθεώθηκε από τα μέλη της Κνεσέτ, στην οποία εισήλθε συνοδευόμενος από από τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ και τον πρόεδρο του Σώματος, Αμίρ Οχάνα.
- Οι ανταλλαγές: Όπως προαναφέρθηκε, και οι 20 ζωντανοί όμηροι επέστρεψαν στο Ισραήλ, ενώ, από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο της συμφωνίας, συνολικά 250 καταδικασμένοι για τρομοκρατία Παλαιστίνιοι απελευθερώθηκαν χθες, συμπεριλαμβανομένων 135 που αποφασίστηκε από τις Ισραηλινές Αρχές να απελαθούν στο εξωτερικό και 14 που θα επιστρέψουν στα σπίτια τους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.
2
Σήμερα η Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ
- Τρίτη 14/10: Σε 24ωρη απεργία για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο προχωρούν σήμερα ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, σωματεία και Ομοσπονδίες. Απεργιακές συγκεντρώσεις αναμένεται πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα, όπως και στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
- Πώς θα κινηθούν τα μέσα: Το Μετρό, ο Ηλεκτρικός και το τραμ θα κινηθούν μεταξύ 09:00 και 17:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση όσων συμμετέχουν στο απεργιακό συλλαλητήριο. Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κυκλοφορήσουν αύριο από τις 09:00 έως τις 21:00. Η κίνηση των οχημάτων αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά μετά τις 10:00, ενώ η απόσυρσή τους θα αρχίσει γύρω στις 20:00.
- Τα αιτήματα: Η απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο, η απαίτηση για 7ωρο/5ημερο/35ωρο, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, οι ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές – Κατάργηση της εισφοράς 2% – Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017. Επιπλέον, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, και τέλος κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου.
3
Το 70% αποδοκιμάζει, αλλά η ΝΔ κρατά το προβάδισμα
- Δύο νέες δημοσκοπήσεις: Αρνητικά αξιολογούν το έργο της κυβέρνησης επτά στους δέκα πολίτες, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Παρά το υψηλό ποσοστό δυσαρέσκειας, η ΝΔ εξακολουθεί να διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα, συγκεντρώνοντας 30,1%, με οριακή πτώση 0,4% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Το ΠαΣοΚ παραμένει στη δεύτερη θέση με 13,8%, διατηρώντας τη διαφορά από το κυβερνών κόμμα σε διψήφια επίπεδα. Παρόμοια εικόνα καταγράφει και η δημοσκόπηση της GPO, επιβεβαιώνοντας πως, παρά τη φθορά, η ΝΔ εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο των πολιτικών ισορροπιών.
- Τι λένε για κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά; Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO, το 20,2% των πολιτών θεωρεί «πολύ ή αρκετά πιθανό» να ψήφιζε ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 78,4% δηλώνει αρνητικό. Χαμηλότερα τα ποσοστά για τον Αντώνη Σαμαρά, με μόλις 8,6% θετικά διακείμενους και 90,3% αρνητικούς. Παρόμοια εικόνα δείχνει και η Opinion Poll, όπου το 69,5% απορρίπτει την ιδέα ενός κόμματος Τσίπρα, ενώ το 26,1% εμφανίζεται θετικά διατεθειμένο, κυρίως από πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Πλεύσης Ελευθερίας.
- Μη αποτελεσματική η αντιπολίτευση: Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, σχεδόν ένας στους δύο πολίτες (45,1%) δηλώνει ότι κανένα κόμμα δεν ασκεί αποτελεσματική αντιπολίτευση, εκφράζοντας κόπωση και δυσπιστία προς το υπάρχον πολιτικό σκηνικό. Παράλληλα, στη δημοσκόπηση της GPO, οι πολίτες απορρίπτουν την ιδέα ότι νέα κόμματα θα μπορούσαν να καλύψουν το αντιπολιτευτικό κενό: το 78,1% εκτιμά ότι ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά δεν θα πρόσφερε λύση, ενώ το ίδιο πιστεύει το 74,1% για ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
4
«Πράσινο φως» από το ΣτΕ στο ΠΔ για το ΝΟΚ
- Με τη σφραγίδα του ΣτΕ: Συνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων ΕΣΠΙΑΠ). Το σχέδιο έρχεται να αντισταθμίσει τη χρήση κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), που είχε πρόσφατα κριθεί αντισυνταγματικος με απόφαση της Ολομέλειας του Ανώτατου Δικαστηρίου.
- Το σκεπτικό: Μετά την προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που είχε προκαλέσει αντιδράσεις και πέρα από το δικαστικό επίπεδο, το προεδρικό διάταγμα για το Ειδικό Σχέδιο Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων κατατέθηκε στο Ε’ Τμήμα του ΣτΕ για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία. Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι το σχέδιο είναι σύμφωνο με τις προηγούμενες αποφάσεις του Δικαστηρίου, δίνοντας έτσι το «πράσινο φως».
- Οι προβλέψεις: Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από την έκδοση οικοδομικής άδειας θα απαιτείται προέλεγχος, ενώ θα καθορίζεται το ύψος του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, η διαδικασία καταβολής και οι υπόχρεοι πληρωμής. Το ποσό αυτό θα κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα διατίθεται αποκλειστικά στον οικείο δήμο, προκειμένου να χρηματοδοτούνται δράσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης στο πλαίσιο του ΕΣΠΙΑΠ.
5
Τραγωδία στο Μεξικό με 64 νεκρούς από τις πλημμύρες
- Τουλάχιστον 64 νεκροί: Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 65 αγνοούνται, μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε την προηγούμενη εβδομάδα πολιτείες στο κεντρικό και ανατολικό Μεξικό. Στην ορεινή περιοχή του Ιδάλγο, πολλές μικρές κοινότητες παραμένουν αποκλεισμένες εξαιτίας της διακοπής της κυκλοφορίας σε δρόμους, με τις αρχές να χρησιμοποιούν ελικόπτερα για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των κατοίκων.
- Τεράστιες καταστροφές: Σπίτια, οχήματα και δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές, όπως αποτυπώνουν και εικόνες από το Μεξικό που περιγράφουν το μέγεθος της καταστροφής, ενώ παράλληλα οι μετακινήσεις, η ηλεκτροδότηση και η επικοινωνία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.
- Τα αίτια των καταστροφών: Οι σφοδρότερες βροχές καταγράφηκαν το διάστημα μεταξύ Δευτέρας και Πέμπτης, προκαλώντας «την άνοδο της στάθμης των ποταμών και των ρεμάτων πλησίον αυτών των πολιτειών» και οδηγώντας σε πλημμύρες και καταστροφές, διευκρίνισε η Βελάσκες, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της προέδρου Κλαούντια Σέινμπαουμ.
