Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει παραλάβει και τους 20 τελευταίους εν ζωή ομήρους που αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Χαμάς, στη βάση της υλοποίησης της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.





Οι πρώτοι επτά παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό το πρωί της Δευτέρας για να ακολουθήσει λίγες ώρες αργότερα το δεύτερο κύμα με 13 ακόμα απελευθερώσεις.

Η πρώτη φάση υλοποίησης της συμφωνίας εκεχειρίας Ισραήλ Χαμάς προβλέπει παράλληλα και την παράδοση των λειψάνων των 28 ομήρων που πέθαναν στην αιχμαλωσία, αν και εκτιμάται ότι η διαδικασία δεν θα ολοκληρωθεί άμεσα.





«Καλωσήρθατε στο σπίτι σας», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε σειρά μηνυμάτων που ανήρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, υποδεχόμενο τους Ελκάνα Μπόχμποτ, Ρομ Μπρασλάφσκι, Νιμρόντ Κοέν, Άριελ και Νταβίντ Κούνιο, Εβιατάρ Νταβίντ, Μαξίμ Χερκίν, Εϊτάν Χορν, Σεγκέβ Καλφόν, Μπαρ Κούπερσταϊν, Γιόσεφ Χαΐμ Οχάνα, Αβινατάν Ορ και Ματάν Ζανγκάουκερ, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι κατά την 738η ημέρα της κράτησής τους στη Γάζα.

Οι 1.966 φυλακισμένοι Παλαιστίνιοι έχουν όλοι επιβιβαστεί σε λεωφορεία σε ισραηλινές φυλακές, δήλωσε αξιωματούχος που συμμετέχει στην επιχείρηση.

«Η ισραηλινή σωφρονιστική υπηρεσία προχώρησε στην απελευθέρωση των φυλακισμένων τρομοκρατών, με βάση τη συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων» στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση.

Συνολικά «1.968 τρομοκράτες αποφυλακίστηκαν από τη (στρατιωτική) φυλακή του Οφέρ» που βρίσκεται στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και από τη φυλακή του Κτζιότ, στο νότιο Ισραήλ, αναφέρεται σε αυτήν την ανακοίνωση.