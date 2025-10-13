Σφραγίδα συνταγματικότητας και νομιμότητας έθεσε το ΣτΕ (Συμβούλιο της Επικρατείας) στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά στην έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ) για την αντιστάθμιση της χρήσης κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) που πρόσφατα είχε κριθεί αντισυνταγματικός με απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Μετά από εκείνη την απόφαση που είχε έντονο αποτύπωμα όχι μόνο σε δικαστικό επίπεδο είχε κατατεθεί στο Ε’ Τμήμα του ΣτΕ για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία το προεδρικό διάταγμα που τελικά… έλαβε το πράσινο φως από τους αν τους δικαστές.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος είναι σύμφωνο με τις προηγούμενες αποφάσεις του Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας απαιτείται προέλεγχος, ενώ παράλληλα καθορίζεται το ύψος του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, η διαδικασία και οι υπόχρεοι καταβολής του. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα διατίθεται αποκλειστικά στον δικαιούχο δήμο για την υλοποίηση των δράσεων περιβαλλοντικού ισοδυνάμου.