Μεγάλη δημοσκόπηση για λογαριασμό των Παραπολιτικών πραγματοποίησε η GPO. Σε αυτήν αποτυπώνεται η διαμόρφωση του πολιτικού ρεύματος για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τους Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά.

Αναποφάσιστοι οι ψηφοφόροι για την επόμενη ημέρα

Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ρωτήθηκαν για το εάν θα ήθελαν η επόμενη κυβέρνηση να είναι αυτοδύναμη ή να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο απαντήσεις ήταν μικρό, αλλά μεγαλύτερο σε σχέση με τον Ιούνιο.

Συγκεκριμένα, το 49,8% θέλει μια αυτοδύναμη Κυβέρνηση, ενώ το 44,8% επιθυμεί κυβέρνηση συνεργασίας. Τον Ιούνιο η αντίστοιχη διαφορά ήταν μόλις 0,2%.

Πόσοι θα ψήφιζαν τα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

Στο ενδεχόμενο οι δύο πρώην πρωθυπουργοί να δημιουργούσαν τα δικά τους κόμματα οι ψηφοφόροι δεν έδειξαν ιδιαίτερα θερμοί. Για την ακρίβεια το 9,1% δήλωσε ότι θα ήταν πολύ πιθανό να ψηφήσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 11,1% αρκετά πιθανό, το 12,1% λίγο πιθανό και το 66,3% καθόλου πιθανό.

Εάν αθροίσουμε τις απαντήσεις το 20,2 θεωρεί πολύ ή αρκετά πιθανό να ψήφιζε ένα κόμμα Τσίπρα, ενώ το 78,4% το θεωρεί λίγο ή καθόλου.

Ακόμα μικρότερα είναι τα ποσοστά για τον Αντώνη Σαμαρά. Το 8,6% θεωρεί πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 90,3% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε.

Δε θα δώσουν λύση στο αντιπολιτευτικό κενό

Ανάλογη των παραπάνω απαντήσεων είναι και η τοποθέτηση των πολιτών στο ενδεχόμενο να δώσουν λύση στο αντιπολιτευτικό κενό τα πιθανά κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά.

Το 78,1% πιστεύει πως ένα κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά δεν θα προσέφερε κάποια λύση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φτάνει στο 74,1%.

Διψήφιο προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία

Την ίδια ώρα η ΝΔ διατηρεί το μεγάλο δημοσκοπικό προβάδισμά της έναντι του ΠαΣοΚ. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει το 24,4% των ψηφοφόρων, ενώ εκείνο της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 13,2%.

Τρίτη είναι η Ελληνική Λύση με 9,9%, ακολουθούν το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας με 7,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,6%. Επιπρόσθετα, το 13,2% δηλώνει αναποφάσιστο.

Στην εκτίμηση πρόθεσης ψήφου το ποσοστό της ΝΔ ανεβαίνει στο 28,6% με το ΠαΣοΚ στο 15,4% και τρίτη είναι η ελληνική Λύση με 11,5%. Εντός Βουλής μπαίνουν η Πλεύση Ελευθερίας, το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής.