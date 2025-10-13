Την «ιστορική αυγή μίας νέας Μέσης Ανατολής», ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Κνεσέτ ξεκινώντας την ομιλία του. Ο αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε τους μεσολαβητές του αραβικού και του μουσουλμανικού κόσμου για τη βοήθειά τους στην επίτευξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς χαιρετίζοντας έναν «απίστευτο θρίαμβο για το Ισραήλ και τον κόσμο».

Ειδικότερα, με μια πανηγυρική ομιλία, που ακολούθησε τις ομιλίες του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Γιάιρ Λαπίντ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε το στίγμα για το πως αντιλαμβάνεται ο ίδιος τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και το τι θα πρέπει να περιμένει ο πλανήτης από την κυβέρνηση του και την πολιτική που ασκεί στην Μέση Ανατολή.

Στην ομιλία του στο Κνεσέτ ο Ντόναλντ Τραμπ αποθέωσε τον «έναν και μοναδικό Μπίμπι Νετανιάχου» και τον Στίβ Γουίτκοφ που κατά τον ίδιο, είναι «ένας καταπληκτικός τύπος, τον οποίο τον συμπαθούν όλοι». Μάλιστα, ο ίδιος τον συνέκρινε τον Γουίτκοφ με τον Κίσινγκερ.

«Επιτρέψτε μου να εκφράσω τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου για όλους εκείνους από τις χώρες του αραβικού και του μουσουλμανικού κόσμου που συνεργάσθηκαν για να πιέσουν τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους και να τους στείλει στα σπίτια τους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ακόμα, πως: «Δεχτήκαμε πολλή βοήθεια, βοήθεια από πολλούς ανθρώπους που ούτε που σας περνούν από το μυαλό και θέλω να τους ευχαριστήσω θερμά γι’ αυτό. Είναι απίστευτος θρίαμβος για το Ισραήλ και τον κόσμο να έχεις όλες αυτές τις χώρες να εργάζονται μαζί ως εταίροι στην ειρήνη».

«Για γενιές μετά από σήμερα, αυτό θα μείνει στη μνήμη ως η στιγμή που όλα άρχισαν να αλλάζουν και να αλλάζουν πάρα πολύ προς το καλύτερο», είπε και τόνισε ότι: «Είμαι ο τύπος που το ‘χει να σταματάει πολέμους… οι όμηροι επέστρεψαν, αισθάνομαι πολύ καλά που το λέω αυτό».

«Δεν βρίσκεσαι πια σε πόλεμο Μπίμπι, μπορείς να είσαι ευγενικότερος»

«Το Ισραήλ έγινε ισχυρό και δυνατό και αυτό οδήγησε στην ειρήνη… Είναι μια πολύ συναρπαστική στιγμή για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή… Είναι το τέλος ενός μακρού και οδυνηρού εφιάλτη για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους, αλλά και πολλούς άλλους… Οι δυνάμεις του χάους που μάστιζαν την περιοχή ηττήθηκαν τελικά», είπε κηρύσσοντας το «τέλος» του «αντισημιτισμού και του τζιχαντισμού» στη Μέση Ανατολή και καλώντας τους Παλαιστίνιους «να γυρίσουν μια και καλή την πλάτη στην τρομοκρατία».

«Δεν βρίσκεσαι πια σε πόλεμο Μπίμπι, μπορείς να είσαι ευγενικότερος», είπε απευθυνόμενος στον Νετανιάχου. Και απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ του ζήτησε να απονείμει χάρη στον ισραηλινό πρωθυπουργό, καθώς η δίωξή του με τις κατηγορίες περί διαφθοράς κρέμεται ως δαμόκλεια σπάθη επάνω από το κεφάλι του.

Ακόμη και η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι ήρθε η ώρα για την οικοδόμηση ενός μέλλοντος χωρίς την αρπάγη του εξτρεμισμού. «Θα μου κάνετε όλοι χάρη αν ενταχθείτε στις συμφωνίες του Αβραάμ», είπε απευθυνόμενος στις αραβικές χώρες.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης από το βήμα της Κνεσέτ ότι θα ήταν «καταπληκτικό» πράγμα η ειρήνευση με το Ιράν, λίγους μήνες αφού έδωσε την υποστήριξή του στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

«Σύμφωνα με τη γνώμη των πάντων… δέχτηκαν ένα μεγάλο χτύπημα, όχι; Από τη μια πλευρά, από την άλλη, και θα ήταν καταπληκτικό αν μπορούσαμε να κάνουμε συμφωνία μαζί τους. Θα σας άρεσε αυτό; θα ήταν καλό πράγμα; Γιατί κατά την γνώμη μου το θέλουν, είναι κουρασμένοι», πρόσθεσε.

«Είμαστε έτοιμοι για μία συμφωνία όταν θα είστε έτοιμοι κι εσείς», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στην Τεχεράνη.

Απονομή χάριτος στον Νετανιάχου

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ενώπιον του ισραηλινού κοινοβουλίου την απονομή χάριτος στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου που διώκεται για διαφθορά.

«Εχω μια ιδέα. Κύριε πρόεδρε (Ισαάκ Χέρτσογκ), γιατί δεν του δίνετε χάρη; Αυτό το σημείο δεν προβλεπόταν στην ομιλία (…) Αλλά πολύ τον συμπαθώ αυτόν τον κύριο», είπε ο Τραμπ.

«Είτε το θέλουμε είτε όχι, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους προέδρους σε καιρό πολέμου, αλήθεια, ένας από τους μεγαλύτερους. Και τα πούρα και η σαμπάνια, τώρα πραγματικά, ποιος νοιάζεται; Βλέπω σε ποιο σημείο είστε δημοφιλής, είστε ένας πολύ δημοφιλής άνθρωπος. Και ξέρετε γιατί; Γιατί ξέρετε να κερδίζετε», πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Νετανιάχου.

Η ένσταση βουλευτή

Ένας βουλευτής ο Οφέρ Κασίφ της αριστεράς, διέκοψε την ομιλία Τραμπ, αφού σήκωσε πλακάτ με το σύνθημα «Αναγνωρίστε την Παλαιστίνη». Ο βουλευτής απομακρύνθηκε άμεσα από την αίθουσα. Μετά τη διακοπή, ο αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε ξανά λέγοντας «αυτό είναι αποτελεσματικότητα» για το πόσο γρήγορα πέταξαν τον βουλευτή από την αίθουσα.