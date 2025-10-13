Στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου υπεγράφη σήμερα η συμφωνία Ειρήνης για τη Γάζα από τις διαμεσολαβήτριες χώρες, βάσει της οποίας απελευθερώθηκαν 20 εν ζωή όμηροι, ενώ επεστράφησαν και τέσσερα από τα 28 άψυχα σώματα ομήρων της Χαμάς. Παράλληλα, από την πλευρά του Ισραήλ απελευθερώθηκαν σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

Την προεδρία της Συνόδου είχε ο Ντόναλντ Τραμπ από κοινού με τον «οικοδεσπότη» πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ενώ συμμετείχαν πάνω από 20 ηγέτες και υπουργοί Εξωτερικών από όλο τον κόσμο, αλλά όχι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε νωρίτερα στην ισραηλινή Κνεσέτ κάνοντας λόγο για «ιστορική μέρα στη Μέση Ανατολή», ενώ στην Αίγυπτο ανακοίνωσε την έναρξη του δεύτερου σταδίου των διαπραγματεύσεων.

Ιστορική μέρα – Η έναρξη μιας νέας εποχής για τη Μέση Ανατολή

Το βασικότερο μήνυμα που έστειλε μιλώντας στη Κνεσέτ ο Τραμπ ήταν ότι πρόκειται για μια ιστορική μέρα, που αποτελεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τη νέα Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ μάλιστα αποθεώθηκε από τα μέλη της Κνεσέτ, στην οποία εισήλθε συνοδευόμενος από από τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ και τον πρόεδρο του Σώματος, Αμίρ Οχάνα.

Οι βουλευτές και τα μέλη του ακροατηρίου χειροκρότησαν επίσης τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με ορισμένους να φωνάζουν το παρατσούκλι του, «Μπίμπι».

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο πρέσβης Μάικ Χάκαμπι και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι δέχτηκαν επίσης χειροκροτήματα, καθώς ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, τους ανέφερε έναν προς έναν κατά τη διάρκεια μιας μακροσκελούς εισαγωγής πριν από την ομιλία του Τραμπ.

Η Σύνοδος στην Αίγυπτο

Αμέσως μετά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μετέβη στην Αίγυπτο όπου διεξήχθη η Σύνοδος για την Ειρήνη, η οποία και ολοκλήρωσε τα όσα διαδραματίστηκαν σήμερα.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι 20 ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπέγραψαν το βράδυ της Δευτέρας (13/10) τη συμφωνία για το τέλος του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και την ειρήνη στη Γάζα.

Όπως σημείωσε ο ίδιος ο Τραμπ μετά το τέλος της Συνόδου, «…πετύχαμε αυτό που όλοι έλεγαν ότι ήταν αδύνατο, επιτέλους έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Είναι η ημέρα για την οποία άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ελπίζουν και προσεύχονται. Είναι τόσο όμορφο να βλέπεις μια νέα και όμορφη μέρα να ανατέλλει. Και τώρα ξεκινά η ανοικοδόμηση».

Ο Τραμπ εξέφρασε την «τεράστια ευγνωμοσύνη του προς τα αραβικά και μουσουλμανικά έθνη» που, όπως είπε «βοήθησαν να καταστεί δυνατή αυτή η απίστευτη πρόοδος».

Οι ανταλλαγές των ανθρώπων

Παράλληλα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι όλοι οι 20 ζωντανοί όμηροι απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Ματάν Ζανγκάουκερ, Μαξίμ Χέρκιν, Σεγκέβ Καλφόν, Αβινατάν Ορ, Εβιάταρ Νταβίντ, Εϊτάν Χορν, Νταβίντ Κούνιο, Αριέλ Κούνιο, Ελκάνα Μποχμπότ και Ρομ Μπρασλάβσκι μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα στα νοσοκομεία κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι απελευθερωθέντες, αφού υπεβλήθησαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους, λαμβάνοντας συνεχή ιατρική φροντίδα.

Όσον αφορά τους όμηρους που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους, η Χαμάς επέστρεψε μόνο τα τέσσερα από τα 28 σώματα. Η οργάνωση είχε προειδοποιήσει εδώ και μέρες ότι υπάρχει δυσκολία στον εντοπισμό των σωμάτων των ομήρων που πέθαναν στα χέρια της.

«Κατάφωρη παραβίαση από τη Χαμάς»

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών χαρακτήρισε αυτό το γεγονός «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας από τη Χαμάς, προσθέτοντας ότι οι οικογένειες είναι «σοκαρισμένες και απογοητευμένες».

Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο της συμφωνίας, συνολικά 250 καταδικασμένοι για τρομοκρατία Παλαιστίνοι απελευθερώθηκαν σήμερα, συμπεριλαμβανομένων 135 που αποφασίστηκε από τις Ισραηλινές Αρχές να απελαθούν στο εξωτερικό και 14 που θα επιστρέψουν στα σπίτια τους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στη Ραμάλα, μέσω του σημείου ελέγχου Μπεϊτούνια.