Αλλαγές στα δρομολόγια σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο φέρνει η νέα 24ωρη απεργία που έχει προκηρυχθεί για αύριο, 14 Οκτωβρίου 2025.

Η νέα γενική, 24ωρη απεργία έχει προκηρυχθεί από την ΑΔΕΔΥ και το ΕΚΑ ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει και την 13ωρη εργασία ενώ αύριο συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής το επίμαχο νομοσχέδιο.

Μετρό και ηλεκτρικός

Στη γενική απεργία μεταξύ άλλων μετέχουν και τα ΜΜΜ με αποτέλεσμα τις αλλαγές στα δρομολόγια της ημέρας της απεργίας.

Το Μετρό, ο Ηλεκτρικός (Γραμμή 1) και το τραμ θα κινηθούν μεταξύ 09:00 και 17:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση όσων συμμετέχουν στο απεργιακό συλλαλητήριο.

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κυκλοφορήσουν αύριο από τις 09:00 έως τις 21:00. Η κίνηση των οχημάτων αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά μετά τις 10:00, ενώ η απόσυρσή τους θα αρχίσει γύρω στις 20:00.

Αναφορικά με τα τρένα και τον Προαστιακό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών συμμετέχει στην 24ωρη απεργία.

Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της Hellenic Train για τα δρομολόγια που θα ακυρωθούν σε τρένα και προαστιακό, με ενδεχόμενο εκτέλεσης ορισμένων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Συγκέντρωση στις 11:00 στο Σύνταγμα

ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ καλούν τους απεργούς σε συγκέντρωση ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο στις 11:00 στην πλατεία Συντάγματος.

«Δίνουμε συνέχεια στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου, ενάντια στο λεγόμενο «ευέλικτο ωράριο», που σημαίνει στην πράξη κατάργηση του 8ώρου, διάλυση κάθε έννοιας οικογενειακής και κοινωνικής ζωής και νομιμοποίηση της υπερεκμετάλλευσης. Η κυβέρνηση, αντί να στηρίξει το εισόδημα των εργαζομένων και να ενισχύσει τις υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα, επιλέγει να νομοθετήσει την πολυεργασία, τα εξαντλητικά ωράρια και να επιβάλει σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς» αναφέρει η ΑΔΕΔΥ στην ανακοίνωσή της.

Τα αιτήματα των απεργών

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ημερο/35ωρο.

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές – Κατάργηση της εισφοράς 2% – Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

«Τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν πρόκληση και εμπαιγμό: Καμία πραγματική αύξηση δεν προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή — δηλαδή 100 έως 200 ευρώ το χρόνο, ψίχουλα μπροστά στην ακρίβεια και την ανελέητη φοροληστεία» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση.