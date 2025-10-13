Έφοδος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (Olaf) έγινε, το πρωί της Δευτέρας (13/10), στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να ελέγξει τις πληρωμές του οργανισμού για τη δωδεκαετία 2014-2025.

Με απαίτηση της OLAF όλο το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τεθεί στη διάθεση του κλιμακίου της, προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος, σύμφωνα με πληροφορίες από τον ελληνικό οργανισμό.

Με δεδομένο ότι ο έλεγχος μπορεί να κρατήσει αρκετές μέρες, αυτό μπορεί να καθυστερήσει τις προγραμματισμένες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάποιο χρονικό διάστημα, εξηγούσαν σχετικές πηγές.

Σημειώνεται ότι οι πληρωμές για τις οφειλές του 2024, δύο προγράμματα για τη μελισσοκομία και τον οίνο, οι πληρωμές για τη βιολογική γεωργία και μελισσοκομία, καθώς και οι αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά και τις ζωοτροφές είχαν φτάσει στην τελική ευθεία.

Η έρευνα θα συνεχιστεί σίγουρα και αύριο, Τρίτη, στο πλαίσιο της συνολικής εξέτασης των διαδικασιών του Οργανισμού.

Τι δήλωσε ο υπουργός για τις πληρωμές

Yπενθυμίζεται πως ο Κώστας Τσιάρας είχε διαμηνύσει ότι εντός της εβδομάδας θα πραγματοποιούνταν η πρώτη καταβολή που αφορά στη Βιολογική Γεωργία και τη Βιολογική Μελισσοκομία για τα έτη 2022-2024. Ενώ μέσα στον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα γίνουν καταβολές χρημάτων για τις αποζημιώσεις ζωοτροφών λόγω εγκλεισμού των ζώων εξαιτίας ζωονόσων, τις εκτάσεις με φερτά υλικά, που δεν μπορούσαν να καλλιεργηθούν, λόγω του Daniel και τη Βασική Ενίσχυση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Νοεμβρίου.

Παράλληλα, ο υπουργός ανέφερε ότι «θα προχωρήσουν και οι πληρωμές για τα θανατωθέντα ζώα ενώ στόχος είναι να πληρωθεί το Μέτρο 23 το συντομότερο δυνατό». Όπως, μάλιστα, σημείωσε «με την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης θα δημιουργηθεί η δυνατότητα παρακράτησης των πόρων υπέρ του ΕΛΓΑ και θα δοθούν και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ».

Κατόπιν των ανωτέρω δηλώσεων του αρμόδιου υπουργού, αναμένεται να ανακοινωθεί αν θα υπάρξουν ή όχι καθυστερήσεις στις πληρωμές ενόψει της διενεργούμενης έρευνας από την OLAF.