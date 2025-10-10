Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και ΠαΣοΚ με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κυβερνητικές πηγές, απαντώντας σε αιχμές του ΠαΣοΚ, κατηγόρησαν την αξιωματική αντιπολίτευση για «διαρκή χρήση μεθόδων κοπτοραπτικής» και «συνειδητή διαστρέβλωση της αλήθειας». «Η παραποίηση της αλήθειας, ελλείψει σοβαρού πολιτικού λόγου, έχει γίνει πλέον κανόνας στο ΠαΣοΚ», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «τελευταίο δείγμα χρήσης “κοπτοραπτικής” ήταν η σημερινή συνέντευξη του εκπροσώπου του ΠαΣοΚ, Θανάση Τσουκαλά, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ», όπου, όπως υποστηρίζουν, «ισχυρίστηκε ψευδώς ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως “ο κ. Βορίδης έχει πολιτική ευθύνη”».

Για να τεκμηριώσουν τη θέση τους, οι κυβερνητικές πηγές παρέθεσαν αποσπάσματα από τις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη, όπου –όπως υπογραμμίζουν– δεν γίνεται καμία αναφορά σε «πολιτική ευθύνη» του κ. Βορίδη.

«Είναι γνωστή η διαφωνία σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ του κ. Βάρρα και του κ. Βορίδη… Αυτό δεν σημαίνει ότι περιγράφεται οποιαδήποτε ποινική ευθύνη του κ. Βορίδη», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, συμπληρώνοντας ότι «δεν είναι δίκαιο αυτό που συνέβαινε για χρόνια και “κληρονόμησε” ο Βορίδης να μεταφράζεται σε αποκλειστική πολιτική ευθύνη του».

Τι απαντά το ΠαΣοΚ

Από την πλευρά του, το ΠαΣοΚ-Κίνημα Αλλαγής απάντησε με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, υποστηρίζοντας πως οι κυβερνητικές «πηγές» απλώς προσπαθούν να «μαζέψουν τα ασυμμάζευτα».

«Ο κ. Μαρινάκης χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ανέφερε, όπως και οι “πηγές” πιστοποιούν, ότι “δεν είναι δίκαιο αυτό να μεταφράζεται σε αποκλειστική πολιτική ευθύνη του Μάκη Βορίδη”», επισημαίνει το Γραφείο Τύπου του ΠαΣοΚ, προσθέτοντας με νόημα:

«Αφού δεν είχε, λοιπόν, την αποκλειστική πολιτική ευθύνη, ίσως θα ήταν σκόπιμο οι πηγές της κυβέρνησης να ζυγίσουν πόση πολιτική ευθύνη χρεώνουν στον κ. Βορίδη και να μας ενημερώσουν».

Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει στο ίδιο πνεύμα:

«Ο κ. Μαρινάκης “έδωσε” τον κ. Βορίδη και τώρα οι κυβερνητικές πηγές τρέχουν να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα. Καλά ξεμπερδέματα!»

Και καταλήγει με δύο ερωτήματα που στρέφουν το βλέμμα στο Μέγαρο Μαξίμου: