Οι καταθέσεις των μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδοτούν νέο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Αθανασίας Ρέππα, διευθύντριας τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκεται στην υπόθεση ως υπόδικη για παράβαση καθήκοντος. Η ίδια στην έναρξη της κατάθεσης της, θέλησε να υπογραμμίσει πως είναι αθώα και θα αγωνιστεί για να το αποδείξει ενώ σε άλλο σημείο εκτίμησε ότι δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο.

Πάντως, πηγές του ΠαΣοΚ, σχολίαζαν πως οι απαντήσεις της κ. Ρέππα επιβεβαιώνουν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος.

Η εμπλοκή Ρέππα

Η κ. Ρέππα, η οποία κατηγορείται για υπεξαγωγή εγγράφου, παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, παραδέχθηκε ότι γνώριζε πως μετά το 2019 μία μόνο περιφέρεια απορρόφησε το 68% των ενισχύσεων του Εθνικού Αποθέματος, χωρίς ποτέ να ζητήσει υπηρεσιακή διερεύνηση. Απέφυγε να εξηγήσει γιατί δεν ενεργοποίησε τους μηχανισμούς ελέγχου που είχε στη διάθεσή της ως Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Ελέγχων.

Οι ίδιες πήγες καταλήγουν λέγοντας πως «η κ. Ρέππα εμφανίστηκε να τα βρίσκει όλα καλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αλήθεια αν ήταν όλα καλά που οφείλεται το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ; Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κατασκηνώσει στην Αθήνα; Γιατί οι αγρότες έχουν ξεχάσει τις επιδοτήσεις και κινδυνεύουν πλέον να τις χάσουν από την Κυβέρνηση της ΝΔ;».

«Το ταχύτερο δυνατό οι επιδοτήσεις των αγροτών»

Για το θέμα αυτό πάντως, κυβερνητικά στελέχη λένε πως οι πληρωμές αγροτών θα γίνουν το ταχύτερο δυνατόν, αλλά με ασφάλεια η καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων.

Όπως εξηγούν, εξακολουθούν να υποβάλλονται αιτήσεις από τους αγρότες για τη βασική επιδότηση, η οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια καταβαλλόταν στα τέλη Οκτωβρίου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται για λίγες ημέρες ακόμα, ύστερα από την παράταση που δόθηκε, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Και αφού κλείσει αυτή η προθεσμία, στη συνέχεια θα γίνει το ταχύτερο δυνατόν επεξεργασία των δηλώσεων από την ΑΑΔΕ και επίσης όσο πιο γρήγορα γίνεται, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που έχει δώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα ακολουθήσουν οι πληρωμές.

Σημειώνουν δε πως πρόκειται για μια σύνθετη άσκηση. Το κράτος πρέπει να κάνει τους σχετικούς ελέγχους για να πιάνει τους παραβάτες, παράλληλα όμως να πληρώσει τους περισσότερους, οι οποίοι πραγματικά πρέπει να πληρωθούν.

Κάποιες πληρωμές έχουν ήδη προγραμματιστεί: Είναι για τα υπόλοιπα άμεσης αίτησης, τα εκτός ΟΣΔΕ και τα βιολογικά.